Is de personalisatie van deze Tailor Made 12Cilindri doorgeslagen?

Wanneer de mogelijkheden voor aanpassingen eindeloos zijn, aanschouw deze Tailor Made Ferrari 12Cilindri.

Met het Tailor Made-programma uit Maranello kun je een Ferrari helemaal naar eigen hand zetten. Vaak kiezen eigenaren dan voor een uniek kleurtje, of een persoonlijke touch voor in het interieur. Maar je kunt veel verder gaan. Dat is precies gedaan met dit exemplaar.

Tailor Made Ferrari 12Cilindri

De auto is omgetoverd tot een soort rijdend kunstproject. En zoals wel vaker met kunst. Je gaat dit of briljant vinden, of je snapt er geen zak van. Ik ben zo’n lompe boer die sneller in de laatste categorie valt. Ik zie er vooral een TVR Tuscan in. Maar misschien ligt dat aan mij.

Samenwerking

Voor deze speciale 12Cilindri sloeg Ferrari de handen ineen met een aantal Zuid-Koreaanse kunstenaars, het designplatform COOL HUNTING en curator JaeEun “Jane” Lee. Nu denk je misschien: huh wat moet een curator nou weer met een Ferrari. Is de eigenaar bankroet gegaan nadat Ferrari de rekening presenteerde? Neen. In de kunstwereld is een curator iemand die tentoonstellingen samenstelt, onderzoekt of de presentatie ervan begeleidt. Weet je dat ook weer. Als je dat nog niet wist tenminste.

Er zou bijna bijna twee jaar gewerkt zijn aan het ontwerp van deze Ferrari. Het achterliggende idee is Italiaanse autotechniek te laten botsen met hedendaagse Koreaanse kunst en cultuur.

Het is werkelijk iets aparts. Textielkunstenaar Dahye Jeong gebruikt haar handgeweven stijl middels een 3D-stof. Die is speciaal ontwikkeld door een Zuid-Koreaanse fabrikant en wordt gecombineerd met handgeweven Mongools paardenhaar in het dashboard. Bugatti Brouillard eat your heart out. Alsof dat nog niet kunstzinnig genoeg is, kreeg zelfs het glazen dak een zeefdrukpatroon mee.

Ook Hyunhee Kim drukte een duidelijke stempel. Haar persoonlijke stijl vind je terug op de Ferrari-schildjes, het steigerende paard en de middentunnel. Daarnaast zijn tevens details als de remklauwen en schakelflippers niet ongemoeid gebleven.

De V12 stond ook centraal. Geluidskunstenaars GRAYCODE en jiiiiin (m’n toetsenbord was niet kapot) vertaalden het karakter van de motor naar een visuele ‘soundwave’ die over de motorkap loopt. Een grafisch spoor dat de soundtrack van de V12 letterlijk zichtbaar maakt. Dat is dan best wel weer cool gedaan.

Mocht jij nou ook zo’n exterieur willen op je Ferrari, vraag dan naar de kleur Yoonseul bij Tailor Made. De tint verandert afhankelijk van het licht van groen naar violet, met blauwe accenten. De inspiratie komt van Koreaanse keramiek, zonlicht op zee en een vleugje bruisende vibes van de hoofdstad Seoul.

Geniet van dit stukje kunst op je beeldscherm. Misschien heb je liever wat anders. Het is in elk geval duidelijk met deze Ferrari 12Cilindri dat bijna alles mogelijk is met Tailor Made.