Deze zeldzame en paarse AMG is bizar goedkoop

En nee, het is geen nepperd. Gewoon een échte AMG voor weinig.

De eerste generatie Mercedes-Benz SLK (R170 voor intimi) was een enorme hit voor Mercedes-Benz. Zoals tegenwoordig kleine crossovers super-hip zijn, moest je als merk minimaal één betaalbare roadster in het gamma hebben.

De Mercedes-Benz SLK zat in de bovenkant van die markt. Aanvankelijk was de auto leverbaar met twee viercilinders, een SLK 200 en een SLK 230 Kompressor. Pas na de facelift kwam er een ‘320’ V6 bij. De SLK staat bekend om zijn gebrek aan sportieve rijeigenschappen. De auto reed eigenlijk als elke andere Mercedes, maar dan wat kleiner. Niet de beste eigenschap om autojournalisten blij te maken, maar de klanten liepen er wél warm voor.

Dat heeft AMG er niet van weerhouden om met hun visie op de proppen te komen. Het resultaat was de SLK 32 AMG. Qua uiterlijk lijkt ‘ie enorm veel op andere SLK’s, maar laat je niet in de luren leggen. De 3.2 liter V6 heeft de beschikking over een supercharger en weet 354 pk te mobiliseren. Dit zijn echt bijzonder snelle auto’s. Vanwege de wat trage automaat is de 0-100 km/u sprint niet supervlot (5,2 seconden), maar dankij het hoge koppel (450 Nm) en het lage gewicht (nog geen 1.400 kilogram) is deze auto Koning op de Tussensprint.

Omdat ze vrij zeldzaam zijn, zijn de meeste exemplaren behoorlijk prijzig. Voor een goed exemplaar ben je zo 20 mille kwijt. Toch kost deze bijzondere SLK 32 AMG nog niet eens de helft daarvan. Voor slechts 9 mille is ‘ie van jou! Het is ook nog eens een bijzondere SLK 32 AMG in Designo uitvoering met paarse lak en geel interieur! Op de foto’s ziet de SLK 32 AMG er keurig uit. Zelfs het dashboard toont netjes, terwijl daar af-fabriek de verf van afbladdert. De reden is te vinden in de kilometerstand, deze SLK 32 AMG heeft namelijk al 371.219 kilometers achter zijn kiezen. Dat verklaart de lage prijs. Durf jij het aan?

