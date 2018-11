Mercedes-Benz SLK R170 (1996-2003) – occasion video & aankoopadvies

Verguisd als dameskappersauto, maar dat lot treft iedere coupé of cabriolet die enigszins betaalbaar is. Als je daar voorbij kan kijken, dan staat er een klassieke Mercedes-Benz roadster.

De SLK mocht de concurrentie aangaan met de BMW Z3 en werd in 1996 voorgesteld op de autoshow van Turijn. De SLK R170 was één van de eerste auto’s met een stalen vouwdak, oftewel een Coupé Cabriolet (CC). Peugeot en anderen hadden overigens vergelijkbare stalen daken ook wel eens toegepast, maar Mercedes-Benz werd er een trendsetter mee eind jaren negentig.

Dankzij een relatief vriendelijk prijskaartje (in ieder geval vergeleken met de grote broer SL) werd de SLK een hit, van deze eerste generatie werden er meer dan 300.000 exemplaren verkocht. In 2000 kreeg de SLK een facelift die te herkennen is aan andere bumpers en de in de zijspiegel geïntegreerde knipperlichten. Een jaartje later kwam de SLK 32 AMG met V6 en kompressor.

Aanbod

Op AutoTrack staan zo’n 60 SLK’s van deze generatie te koop. Voor slechts 3 mille heb je er al één en dat loopt op tot ongeveer 13.000 euro.

Alternatieven

Aandachtspunten

Aandrijflijn

De V6 heeft twee bougies per cilinder, dus dat kan een aardige verborgen kostenpost zijn als ze aan vervanging toe zijn.

De viercilinders hebben regelmatig een nieuwe luchtmassa meter nodig. Een brandend motormanagement lampje of missend vermogen zijn symptomen, maar pas op dat er niet meer aan de hand is.

Schudden bij stationair lopen is een teken dat de motorsteunen moeten worden vervangen.

Een supercharger die continu (vreemde) geluiden maakt is mogelijk aan vervanging toe.

De viercilinders hebben een magneet die voor de nokkenasverstelling zorgt. Olie vanuit de cilinderkop kan de magneet in lekken en vanuit daar door druppelen naar de kabelboom.

Vervangen van de magneet als die lekt en het beter isoleren van de kabels voorkomt een dure rekening.

De automatische versnellingsbak dient om de 60.000 km van nieuwe olie te worden voorzien.

Spoelen van de bak kan helpen om (beginnende) problemen te voorkomen.

Carrosserie en interieur

Het Vario dak is een belangrijk onderdeel om goed te controleren. De scharnieren en rubbers hebben soms wat smering nodig, maar er kan meer mis mee zijn. Open en sluit het dak een aantal keer met draaiende motor. De ramen horen automatisch te openen en te sluiten en het openen hoort zo’n 24 seconden te duren. Kijk of alles soepel gaat zonder haperingen. Er zitten negen microswitches in het dak en die kunnen opspelen.

Lekkage plekken in de dakhemel kunnen worden veroorzaakt door de hydrauliek van het dak of simpelweg door waterlekkage. Gezien de aanschafprijzen is het beter door te zoeken naar een goed exemplaar, dan om te proberen het dak te fixen.

In de kofferbak zit een pomp van het dak, de olie daarvan moet regelmatig vervangen worden.

Roest kan bij Mercedessen uit deze bouwperiode nog wel eens een probleem zijn. Controleer de wielkastranden (ook de binnenkant) en de kofferklep (vooral rondom het sleutelgat). De vloer van de kofferbak kan ook rot zijn en controleer ook de rest van de bodem.

Gezien de roest issues wees beducht op overgespoten exemplaren: kijk of het echt netjes is gedaan.

De lak op gekleurde interieurdelen zoals de middenconsole wil nog wel eens los laten.

De stoelen zijn ook wat minder slijtvast en controleer ook of de stoelverwarming in de rugleuningen het doet.

Onderstel

Loop de velgen na op corrosie en blaasjes onder de blanke lak; de af fabriek gemonteerde velgen zijn er gevoelig voor.

De fuseekogels op de vooras zijn een zwak punt, let op rammelende en bonkende geluiden.

De achterveren kunnen breken.

Elektronica

Slecht (of niet) werkende knipperlichten kan een indicatie zijn van slechte fittingen, maar ook van een probleem met de CCM module. Als bij het starten het motormanagement controle lampje gaat branden dan is er een probleem met de CCM module.

