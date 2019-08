Doek voor Mercedes SLK valt nu definitief

Een enorme hit in de jaren '90, niet aan de straatstenen kwijt te raken anno nu.

De Mercedes-benz SLK was ooit een enorme schot in de roos. De Mazda MX-5 had in de jaren ’90 een compleet nieuwe markt opengebroken. Zoals nu elk merk met een crossover komt, kwam men in de jaren ’90 met een leuke roadster.

Er waren duurdere, snellere, voordeligere en luxere alternatieven op de MX-5. Qua afmetingen zat de Mercedes-Benz SLK vrij dicht bij de MX-5, maar de SLK was luxer, duurder, en zwaarder. Laten we eerlijk zijn, echt een ‘fun’-roadster was het niet. De auto reed eigenlijk precies als een C-Klasse uit die tijd: lekker comfortabel en relaxed. Maar dat was precies wat de beoogde clientèle er zo prettig aan vond.

De eerste generatie SLK (de ‘R170′) was een enorme hit, ook in Nederland. In 1998 werden er meer dan 480 SLK’s verkocht. In 1999 meer dan 460 exemplaren. De auto was zo gewild dat de importeur nauwelijks kon voldoen aan de vraag, waardoor veel exemplaren geïmporteerd werden. De eerste generatie ging mee tot 2003. Zelfs in dat laatste jaar werden er nog bijna 150 stuks verkocht.

In 2004 kwam de tweede generatie SLK (de ‘R171’) op de markt. Deze reed aanzienlijk beter dan de R170, maar was ook minder fraai om te zien. Ook werd ‘ie ietsje duurder. De SLK55 AMG was hilarisch. In 2004 werden er bijna 450 stuks van de SLK R171 op kenteken gezet. Sindsdien vielen de verkopen telkens verder terug. In 2010 waren er slechts 47 nieuwe klanten voor een SLK.

In 2011 probeerde Mercedes het andermaal met de derde generatie SLK, (de ‘R172′). Deze ging verder waar de vorige generatie gebleven was, maar had een veel moderner uiterlijk. Wederom was er wat animo voor in het eerste jaar (meer dan 180 exemplaren werden er verkocht in Nederland), maar daarna zakte de verkopen in tot een dieptepunt. In 2014, 2015 en 2016 werden er zo’n 25 per jaar van verkocht.

De SLK werd in 2016 gefacelift en voorzien van een nieuwe naam, SLC. De SLK 55 AMG met V8 werd bedankt voor zijn diensten en vervangen door de SLC 43 AMG, met een zescilinder turbomotor. Van de SLC rijden er iets meer dan 130 rond in Nederland. Met de ‘Final Edition’ werd het aankomende afscheid al aangekondigd.

In gesprek met het Duitse Automobilwoche laat Mercedes-baas Ola Kallenius weten dat het klaar is met de SLC. Het gaat niet al te denderend met Mercedes op het moment. Om kosten te besparen moet het gehele modelgamma opgeschoond worden. De SLC is samen met de X-Klasse een van de modellen die we niet meer terug gaan zien. De X-Klasse zal nog wel een tijdje in de showrooms staan, maar binnenkort wordt de stekker uit de SLC getrokken. Mocht je er nog eentje willen, enkel de SLC200 en SLC43 AMG zijn nog leverbaar, maar dan moet je dus héél snel zijn. Er staat geen opvolger in de planning.