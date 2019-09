Gek genoeg is deze Audi er (nog) niet

Waarom is een mysterie.

Grote SUV’s zijn populair. In Nederland misschien niet direct, maar daarbuiten wel. Dat geldt ook voor bijzonder krachtige, dure en prestigieuze varianten. Mercedes was er vroeg bij met de ML55 AMG. BMW volgde pas later met de X5 M en Audi?

Tsja, Audi had in 2008 de Q7 V12 TDI, die door Quattrbo GmbH gebouwd werd, maar een volvette topversie met zuipende benzinemotor ontbrak altijd aan de range. Daar gaat nu verandering in komen met de Audi RS-Q7. Digitaal kunstenaar Aksyonov Nikita heeft het een (de Q7) en ander (een Audi RS model) met elkaar gecombineerd en er één geheel van gemaakt.

Het resultaat is de Audi RS-Q7. Een aanzienlijk assertiever uitziende Q7 dan het standaardmodel, dat overigens na de facelift gewonnen heeft aan uitstraling. De zwarte ‘Shadowline’-strips (die normaal aluminiumkleurig zijn) passen uitstekend bij de gekozen lakkleur. Andere kenmerken zijn de enorme ovale uitlaten, gigantische wielen en de openingen bij de motorkap.

Over de komst van de Audi Q7 is officieel nog niets bekend. De RS-Q8 daarentegen wel, die kunnen we hoogstwaarschijnlijk op de IAA in Frankfurt over anderhalve week al verwelkomen. Qua techniek is het ook niet heel verrassend, reken op een 4.0 TFSI met iets minder vermogen dan de Lamborghini Urus, maar mét 48v-ondersteuning. Ondanks dat de Audi RS6 Avant nu voor het eerst naar de Verenigde Staten geëxporteerd gaat worden, is een RS-Q7 precies het model dat zorgt voor een hoop omzet, marge en gefrustreerde puristen.