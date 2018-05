Deze zwarte Dino heeft de motor van een Ferrari F40

Hemels of heiligschennis?

Als je tegenwoordig aan een productieknaller van Ferrari denkt, komen er al snel beelden van die vermaledijde SUV die ze willen bouwen in je hoofd op. Vroeger waren de zaken wat dat betreft daadwerkelijk beter, want eind jaren ’60 kwam het toenmalige cijferkanon van het springende paard op de markt in de vorm van de stijlvolle Dino. Dat wil zeggen, aanvankelijk mocht de auto geen Ferrari heten omdat er maar zes cilinders onder de kap zaten, maar uiteindelijk werd dat rechtgezet. Tegenwoordig beschouwt iedereen ook de eerste Dino’s ‘gewoon’ als Ferrari’s.

De motor was per slot van rekening (deels) het geesteskind van niemand minder dan Alfredo ‘Dino’ Ferrari. Deze zoon van Enzo was ervan overtuigd dat Ferrari de krachtbron moest bouwen voor de Formule racerij. Zoals onze trouwe lezers zullen weten werd Dino echter getroffen door een triestig lot. Op 24-jarige leeftijd stierf hij aan een spierziekte, nog voordat ‘zijn’ motor definitief het levenslicht zag.

Zowel Dino’s motor als de auto die zijn naam droeg, werden beide een succes. De Dino verkocht zoals gezegd voor Ferrari begrippen puik en de motor werd nog decennia doorontwikkeld. Uiteindelijk kreeg het blok er zelfs twee cilinders bij en kreeg ‘ie als zodanig een plek in menig V8-Ferrari, inclusief de F40. Dit is handige informatie voor David Lee. Deze Ferrari-verzamelaar haalde het namelijk in zijn hoofd de motor van een F40 in een Dino te transplanteren. Ferrari-puristen zullen dat hem ongetwijfeld niet in dank afnemen.

Autoliefhebbers daarentegen zullen hem vermoedelijk toejuichen. De originele V6 kon immers prima overweg met de lichte sportwagen, maar meer power is meer beter. Een Brits bedrijf boorde de motor uit naar 3.6 liter. Het staat nergens expliciet vermeld, maar we vermoeden dat bij de operatie de IHI-turbo’s wel geamputeerd zijn. De motor schopt er namelijk 400 pk uit, terwijl de standaard F40 478 pk heeft. Maar goed, zo’n atmosferische unit past ook veel beter bij de Dino.

Voor de rest heeft Lee de aanpassingen aan de auto subtiel gehouden. De wielkasten zijn iets breder gemaakt, de standaardvelgen vergroot naar 17″ om plaats te bieden aan grotere remmen, de koplampen hebben afdekkappen en je kan de motor zien door een ruitje. De OEM+ look heet dat in tuningskringen. Het eindresultaat noemt David de Dino 3.6 Monza Evo en het is de bedoeling dat er nog wat meer gebouwd worden. Wij graven ‘m wel. Of heb je liever een getsjoeneerde 348?

Image-Credit: David Lee via Instagram

Dank Dennis voor de tip!