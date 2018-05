Tesla Model S met Autopilot op politieauto geknald

Leg dat maar eens uit.

Is de wereld nog niet klaar voor autonoom rijden, heeft Tesla te vroeg Autopilot uitgerold, of moeten Tesla-bestuurders gewoon beter opletten? In Laguna Beach is een Model S notabene tegen een politieauto gereden.

De Ford Explorer stond geparkeerd langs de weg en er zat op het moment van de crash niemand in het voertuig. De bestuurder van de Tesla geeft Autopilot de schuld. Volgens hem was het semi-autonome systeem ingeschakeld, maar zag de techniek de Ford over het hoofd. De bestuurder raakte lichtgewond bij de crash en zijn Model S bleef niet ongehavend.

Onderzoek moet uitwijzen hoe de vork precies in de steel zit. Zo kan de man wel eenvoudig Autopilot de schuld geven, echter vergt het systeem dat de bestuurder nog steeds blijft opletten op de weg. Dat laatste is hier niet gebeurd. Tesla heeft nog eens benadrukt dat Autopilot, in het huidige stadium, geen volledige vervanger is van de persoon achter het stuur.

Fotocredit: Laguna Beach PD PIO op Twitter