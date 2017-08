Ferrari in dubio over een nieuwe Dino

Het rommelt bij de Italiaanse autobouwer.

De naam hangt al jaren in de lucht, maar tot op heden is de Dino niet terug. Ferrari zit nog steeds te kijken of er eventueel een opvolger moet gaan komen van het icoon uit de jaren zestig. Er liggen echter een aantal obstakels in de weg.

Zo zouden de topmensen bij Ferrari van mening verschillen, aldus CEO Sergio Marchionne. Er wordt gekibbeld over het feit of dat de Dino-naam überhaupt verbonden moet worden aan een nieuwe instapper. Al sinds 2015 klinken er geluiden over een nieuw model met een twin-turbo V6 onder de kap. Deze zou onder de California T (rijtest) geplaatst moeten worden. Ook vreest men voor de exclusiviteit van het merk. Het huidige gamma van Ferrari is al breed te noemen. Cabriorijders, GT-liefhebbers, sportievelingen en snelle papa’s kunnen terecht bij het merk uit Maranello.

Marchionne zou hebben gezegd dat het idee van een nieuwe Dino op tafel ligt. Tegelijkertijd zou de CEO het gevaarlijk vinden om de instaplat van een Ferrari nog lager te leggen. De California T is er in Nederland vanaf 209.000 euro. Daarnaast vraagt de baas zich af of een voordeliger model een jonger publiek gaat aantrekken. Vooral in Azië heeft het merk te maken met een opkomst van jonge kopers.

We need to explore ways to attract customers to traditional values of the brand such as style, performance and engine sound before downgrading the entry level price for the brand. – Sergio Marchionne

Wellicht is het ook een gek idee. Een nieuwe Ferrari voor 150.000 euro. In Maranello zijn ze er elk geval nog niet over uit. (via Autonews)

Fotocredit: @spotcrewda via Autojunk