Diefstal keyless entry: minder risico

Een aantal autofabrikanten maakt het voor autodieven iets lastiger.

Gemak dient de mens. De tijd dat we het portier met een sleutel opendraaide is verleden tijd. Steeds meer auto’s hebben de optie keyless entry. Als de sleutel in de buurt van de auto is kun je de auto eenvoudig openen. Om dit mogelijk te kunnen maken zonder de sleutel fysiek aan te raken zendt de sleutel continu signalen af. Deze horen opgevangen te worden door de auto. Dit signaal wordt niet alleen door de auto opgevangen, keyless entry is gevoelig voor diefstal.

Dievengilde: diefstal met keyless entry

Het signaal van de sleutel reikt normaal maar tot enkele meters. Mooi, dan kan het signaal alleen door de auto opgevangen worden als je erbij staat. Een standaard sleutel zendt alleen signaal uit als je op het knopje drukt. Bij keyless entry werkt dit anders. Het digitale signaal (RFID) wordt continu door de sleutel afgegeven en kan door boefjes veel makkelijker worden opgevangen. Om het beestje een naam te geven: met ‘Relay Attack’ verlengen zij het signaal van de sleutel. Door een apparaat bij de sleutel, die veilig achter jouw voordeur ligt, te houden wordt het signaal opgepakt en verstuurt naar de dief bij jouw auto. In minder dan een minuut zijn ze er met jouw auto vandoor. -een professionele dief weet dit in 20 seconde voor elkaar te krijgen-

Autofabrikanten hebben oplossing

Sommige autofabrikanten hebben de sleutels voorzien van bewegingssensoren. Na een half uur schakelt de sleutel uit en wordt het signaal niet meer continu afgegeven. Diefstal met het keyless entry systeem wordt dan een stuk lastiger. Een relatief eenvoudige oplossing die BMW, Toyota Jaguar, Land Rover, Mini, Porsche, Skoda, Ford en Volvo al toepassen in hun nieuwste modellen. Tesla en Mercedes hebben de beveiliging in alle auto’s met keyless entry toegepast.

Er zijn ook een hoop merken, zoals Mazda, Kia en Lexus, die hebben aangegeven nog niks te doen tegen Relay Attack.

Zelf oplossen

Mocht jouw auto voorzien zijn van keyless entry kun je ook zelf maatregelen nemen om diefstal te voorkomen. Je kunt een metalen bunker bouwen om 5G-straling tegen te gaan, werkt ook om het RFID signaal te verstoren. Makkelijkere oplossingen: sleutels in een metalen blikje, een speciale sleutelhoes of een speciaal sleutelbakje.

Bron: whatcar.com