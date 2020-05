In India kocht vorige maand niemand een auto

En wij maar denken dat het in Europa zo slecht ging. In India koopt niemand meer een auto.

Zoals bekend heeft het coronavirus hier in Europa voor een flink slagveld gezorgd op de automarkt. Zo werd er in maart 2020 ruim 55 procent minder auto’s verkocht dan diezelfde maand een jaar eerder. Toch blijkt het altijd nog een stukje erger te kunnen. Want waar we hier in Europa alsnog auto’s weten te verkopen, is dat in andere landen anders.

Hier is India waarschijnlijk wel het meest schrijnende voorbeeld van. In het op een na meest bevolkte land ter wereld, is er in april geen enkele auto verkocht. Dat schrijft het Indiase Business Today. Ter vergelijking: in april 2019 werden er nog 247.541 auto’s verkocht.

Dat is natuurlijk een flinke klap voor de economie. De reden is dat het virus het land zwaar heeft getroffen, waardoor er een strenge lockdown is ingesteld. Daardoor is de verkoop en productie van een auto in het land onmogelijk. Dagelijks verliezen autofabrikanten 2.300 crore roepies per dag, in april hebben ze zo’n 70.000 crore roepies verlies geleden. Of, om het in euro’s te houden: 279 miljoen euro per dag, 8,48 miljard euro in totaal. Flinke bedragen, dus.

Er is ook wat goed nieuws te melden, al is het niet per se groots. De export kon voor een klein deel wel doorgaan. Maruti Suzuki wist 632 voertuigen naar het buitenland te verschepen, Mahindra and Mahindra kon 733 stuks het land uit krijgen.

Ook als de lockdown voorbij is, zijn de problemen nog niet voorbij. De productie moet immers weer worden opgestart, net als in Europa leunt de auto-industrie in India op toeleveranciers. Dus als één zo’n toeleverancier niet kan leveren, kan je alsnog niks bouwen. En kan dus alsnog niemand een auto in India kopen. Het zal dan ook nog een langdurig, traag proces zijn, eer India uit dit gat kruipt, zo waarschuwen de fabrikanten.

Foto: Maruti Suzuki Esteem Undercover bij BMW van @ReggieRay, via Autojunk.nl.