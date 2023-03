Diefstal! Vind de Alfa Romeo van een AB-lezer

Een AB-lezer werd het slachtoffer van diefstal. Dat tolereren wij natuurlijk niet en nog minder als het gaat om een Alfa Romeo.

Diefstal van auto’s in Nederland is geen giga-probleem zoals in sommige andere landen. Maar, met een kleine 6.000 incidenten per jaar worden er toch een kleine 20 auto’s per dag ontvreemd. En dat is natuurlijk flink balen als het jouw raspaardje betreft. Bovendien is het aantal in 2022 met elf procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder.

Wij van autoblog proberen er dan ook alles aan te doen om de boeven in de kraag te vatten. In alle gevallen, doch nog eens te meer als het een Alfa Romeo van een AB-lezer betreft. Helaas is het nu weer zo ver. De Giulietta QV van Erik is namelijk gestolen. De hartekreet van Erik in onze mail gaat dan ook door merg en been: “Die auto betekende alles voor me”.

Enfin, tijd voor ons dus om het contingent lezers in te schakelen. We hebben de volgende informatie voor je om over na te denken:

In de nacht van woensdag 22 maart op donderdag 23 maart is de auto gestolen ter hoogte van Capucijnenstraat 76A Tilburg

Het is dus een Giulietta QV

Kenteken is/was H-998-FV

Wit/groene stiksels in het interieur

Een zwart gespoten einddemper

Rode remklauwen van Brembo

Mocht je deze auto herkennen/ergens gezien hebben, neem dan contact op met ons. Wij zullen dan de informatie verstrekken aan de belanghebbenden.