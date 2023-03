Voor deze opties moet je een jonge occasion hebben

De beste opties vind je op een jonge occasion.

Premium. Jong. Dynamisch. Tegenwoordig willen we dat allemaal zijn. Vroeger waren we tevreden met een grote lap auto met een paar opties. Als je een complete uitvoering had, beschikte je over items als airco, centrale deurvergrendeling, velours bekleding, radio en elektrische ramen. Dat was keiharde luxe toen. Tegenwoordig zijn de meeste A-segmenters ermee uitgerust. En dan hebben ze vaak ook al cruise control, navigatie en diverse veiligheidssystemen.

Heel erg handig, natuurlijk. Maar dan rijst natuurlijk wel de vraag: als eenvoudige A-segment auto’s zo compleet zijn, wat zijn dan de musthave opties op een moderne gebruikte auto? Wat zijn de voordelen als je op Marktplaats naar een jong gebruikte luxe occasion zoekt?

Panoramadak

Er zijn mensen die zweren bij een dakje. Vroeger was dat een schuif-kanteldak, al dan niet van glas. Panoramadaken zijn er natuurlijk al langere tijd, maar worden meer en meer een musthave. Ook in eenvoudige C-segmentauto’s is het mogelijk en een populaire optie. Een panoramadak zorgt ervoor dat er meer licht binnenkomt en in de lente kun je het open doen voor lekker veel frisse lucht. Een beetje cabrio-gevoel zonder de nadelen.

Nou ja, er zijn wel een paar nadelen. Een panoramadak is zwaar en dat gewicht bevindt zich hoog in de auto. Daarbij verlies je 3 tot 6 centimeter qua hoofdruimte. Niet zozeer in het midden, maar wel aan de zijkant (daar waar je hoofd zit). Verder vergen ze onderhoud en kunnen ze stuk gaan. Mocht je tuningsplannen hebben of de begrenzer willen verwijderen: let op, want vaak kunnen ze niet meer dan 250 km/u aan! Ook maken ze een hoop extra herrie. Maar hey: het is een populaire optie en daar gaat het om.

Adaptieve cruise control

In Nederland valt er wel wat voor dit systeem te zeggen. Er zijn diverse soorten cruise control. De reguliere cruise control, de variant met remfunctie en adaptieve cruise control. Deze houdt rekening met de auto voor je. Je stelt de snelheid in en rijdt lekker naar kantoor. That’s it. Springt er een auto voor je? Dan remt de auto automatisch af. Gaat die Renault Captur 0.9 TCe weer naar rechts, versnelt jouw auto weer. Ideaal.

Nadelen zijn er ook. Het is een extra systeem dat eventueel kan kapot kan gaan en duur is om te vervangen. Hierbij is het ook goed om te kijken naar een jongere auto. Niet alleen is het in veel voordeliger het te vervangen, maar je hebt ook een aantoonbaar beter systeem. Actieve Cruise Control op een moderne Volvo werkt velen malen beter dan een S600 uit 1999 (die het toen ook al had!). Ander nadeeltje: vaak moet de sensor duidelijk zichtbaar en moet dat eigenlijk altijd heel lelijk gedaan worden. Nou ja, dan zien de mensen dat jouw auto die optie heeft.

Uitgebreid navigatiesysteem

Navigatiesystemen zijn er in alle soorten en maten. Van een eenvoudige Tom Tom dat een complete unit dat alles omvat. In veel gevallen kun je uit twee soorten navigatiesystemen kiezen: basis en profesioneel.

Deze heeft vaak een fysiek groter scherm en meer opties. Een Tesla-rijder lacht zich kapot dat men zoveel moeite doet om het iets grotere schermpje te krijgen. Maar dat is niet helemaal terecht, want de systemen worden sneller, krachtiger en kunnen veel meer functies aan.

Apple CarPlay en Android Auto

Daar even op aanhakend, we zijn tegenwoordig heel erg verwend met onze telefoons. Voor wie een 15 jaar oude auto rijdt, daarbij is het navigatiesysteem dus even oud als een iPhone 3GS. Een toestel dat redelijk antiek is naar hedendaagse maatstaven. Apple CarPlay kwam pas veel later. Nu kun je het retrofitten op sommige auto’s.

Dat kan op meerdere manieren. Een extra kastje die gebruikt maakt van je scherm kan op oude auto’s. Maar als je een moderne occasion hebt, dan kun je het vaak integreren met het infotainmentsysteem. Dus ook met een touchscreen, bijvoorbeeld.

Sportpakketje

Vroeger wilde je brede velgen (gewoon steelies), rubberen spoiler, van de Louvres op het dak en wat strepen. Maar de tijden dat je een Opel Manta of Ford Capri kon configureren zijn voorbij. Het sportpakket is tegenwoordig DE manier om te laten zien dat je de dikke versie hebt gekozen. Elk merk heeft tegenwoordig wel een ‘sportpakket’. De bekendste is natuurlijk de M Sport van BMW, maar Audi (S-Line), Mercedes (AMG-Line) en Volkswagen (R-Line) hebben ook dergelijke waar in de aanbieding.

Het scheelt per merk en model wat je krijgt, maar in veel gevallen heb je andere bumpers, andere velgen (niet zozeer groter in NL in verband CO2-bpm), sportstoelen, donkere hemelbekleding, speciale bekleding en een geheel nutteloze ‘diffusor’ aan de achterzijde. Tegenwoordig zijn dit soort pakketjes dermate populair, dat merken uitbreidingspakketten aanbieden. Denk aan de M Sport Pro, bijvoorbeeld.

LED-verlichting

Voor lange tijd was Halogeen gewoon prima. De hele wereld kan daarmee ’s nachts autorijden. Sinds de intrede van Xenon zijn we verwend geraakt. Daarna kwam bi-xenon (dim- en grootlicht) en vervolgens LED-verlichting. Het voordeel van LED ten opzichte van Xenon is een lager energieverbruik, groter lichtopbrengst en veelal een bijzonder design in de koplamp zelf.

Jij kan je buurman helemaal jaloers maken door te zeggen dat jij de Adaptieve LED-lampen hebt. Of Matrix Led. Of Laser licht. Of Mercedes MULTIBEAM. Lees je dus even goed in, want de ene LED-lamp is de andere niet. Er zijn vaak meerdere niveau’s.

Elektrische stoelverstelling met memory

Toegegeven, deze bestaat al wat langer. Elektrische stoelverstelling is iets dat al decennia bestaat. En ook de memory-functie bestaat langer. Waarom is het dan toch een belangrijke optie voor de moderne auto?

Simpel: die memory-functie werkt bijna altijd voor meer dan alleen de stoelen. Spiegels, multimedia, sfeerverlichting: alle instellingen gaan per sleutel of per setting. Dus met een druk op de knop staat alles zoals jij het wenst, terwijl je partner (M/V) er net in heeft gereden. Dan is een jong occasion wel handig he?

Parkeerassistent

In Frankrijk gebruiken ze nog regelmatig de bumper. Maar parkeerpiepers zijn tegenwoordig bijzonder vernuftig en handig. Wederom is het al lang niet meer een nieuwe optie. Toch is de parkeerassistent een reden om te kiezen voor een nieuwere occasion. Ten eerste zijn de sensoren veel beter weggewerkt. Vroeger zag je ze van 10 meter al zitten, nu moet je echt goed kijken.

Daarnaast is de parkeerassistent op en jonge occasion tegenwoordig veel omvangrijker. Soms kan de auto zichzelf parkeren, alhoewel die feature ook al een jaar of 10 oud is. Wel handig zijn de diverse camera’s. Handig dat de boel piept, maar met de camera kun je ook zien waar je bijna tegenaan rijdt. Moderne auto’s hebben zelfs 360 graden camera’s. Ideaal!

En dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Welke moderne opties wil jij sowieso hebben op je jonge occasion of andere auto? Laat het weten, in de comments!