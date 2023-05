Opmars elektrische auto’s in Europa zet door

Elektrische auto’s worden steeds populairder en de opmars in Europa zet dan ook door.

We gaan steeds meer aan de stekker. Dat wisten we al en dat moeten we ook, maar nu zijn er nieuwe cijfers binnen die dit bevestigen. Het marktaandeel van elektrische auto’s blijft stijgen, of we het nu leuk vinden of niet.

Opmars elektrische auto’s in Europa niet te stoppen

Ja, we ontkomen er niet aan. Over een niet zo lange tijd is de verbrandingsmotor verboden. Waarom dan nu een nieuwe auto kopen met een dergelijke motor, terwijl je ook al een elektrische kan kopen? Voor veel mensen wordt dit steeds meer een makkelijkere keuze bij het kopen van een auto.

De Europese brancheorganisatie van autoproducenten ACEA kwam vandaag met deze cijfers. Hieruit blijkt dat er vorige maand 803.188 auto’s verkocht zijn, dat is een goede 17% meer dan de maand ervoor. Dat lijkt indrukwekkend, maar de verkoop ligt nog steeds onder het oude niveau dan voor de coronapandemie.

Er zijn 94.561 volledig elektrische auto’s verkocht, dat is bijna 52% meer dan de maand ervoor. Dit maakt elektrische auto’s goed voor een marktaandeel van 11,8% van de totale verkoop. Hybride auto’s, zowel met als zonder stekker, zijn goed voor een derde van de verkopen.

Benzineauto populairst

Ongeacht de stijging bij stekkerauto’s, de benzineauto is nog steeds koning. 38,2% van alle nieuw verkochte auto’s stoten nog steeds gewoon emissies uit, tel daarbij op dat dieselaars met een marktaandeel van 14,7% in het rijtje staan. Dus ja, we rijden meer elektrisch. Maar nee, we doen dit (nog) niet massaal. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de hoge prijzen van dit soort auto’s.

Volkswagen was in april het populairste merk met een marktaandeel van 11,4%. De voorsprong op de nummer twee, namelijk Renault, is nog best groot. De stokbroden-bakkers hebben 6,3% van de markt in handen.

Nederland

In ons land zien we een toename van 35% aan verkochte auto’s dan de maand ervoor. Dat is een flinke stijging en zelfs de grootste stijging in de EU. Er werden 8.316 elektrische auto’s verkocht. Nog even en ze zijn net zo populair als de benzineauto, daar werden er 9.623 van verkocht.

Hoelang zal het nog duren voordat de stekkerauto de benzineauto in ons land voorbij streeft? Laat het weten in de comments.

Foto: duurtester Volkswagen ID.Buzz en de Renndienst ID.Buzz gespot door @wouter