Kleine bedrijfsauto alsnog 5,03 meter lang

Kleine bedrijfsauto is dan ook heel erg relatief.

Formaat is uiteraard relatief en dat is bij auto’s niet anders. Ga maar een een rondje rijden in een Suzuki Cappuccino, dan is alles om je heen echt gigantisch. De auto die je op deze afbeeldingen ziet geldt als bijzonder compact.

Afmetingen kleine bedrijfsauto

Wat is het? De RAM Rampage. RAM is de bedrijfswagendivisie van Stellantis en in Nederland kennen we ze het beste van de 1500 pick-ups die je geregeld tegenkomt. De Rampage is eigenlijk het kleine broertje van die auto. En klein is heel relatief, want de lengte is alsnog 5,03 meter. Het apparaat is 1,89 meter breed (zonder spiegels) en heeft een wielbasis van 2,99 meter.

Bijzonder aan deze auto is zijn basis. De RAM Rampage staat op het Small Wide-platform van Stellantis. Wij kennen deze bijvoorbeeld van de Alfa Romeo Tonale en de Jeep Compass (en Renegade). Dat betekent dat deze pick-up een zelfdragende carrosserie heeft. Dat maakt ‘m iets minder geschikt voor offroaden en het hele zware werk, maar wel veel comfortabeler en zuiniger.

Zit er een V8 in?

Eh, nee. De motor van de RAM Rampage is de bekende 2.0 MultiJet diesel met 170 pk en 380 Nm. Je kunt bij deze motor kiezen uit een Rebel of Laramie-uitvoering. Wil je de Rampage R/T, dan moet je gaan voor de benzinemotor. Dat is een 2.0 viercilinder die 272 pk en 400 Nm mobiliseert. Die 2.0 benzine kun je ook als Rebel of Laramie krijgen.

In beide gevallen is de motor gekoppeld aan een negentraps automaat die krachten afvuurt op alle vier de wielen. De R/T met 272 pk gaat in 6,9 seconden naar de 100 km/u. Het laadvermogen is niet denderend: 750 kg. De diesels mogen 1.015 kg meenemen.

De Rampage is voor nu voorgesteld voor de Braziliaanse markt. Daar kun je ook kleinere RAM pickups krijgen (ook op basis van Fiats). Of de auto naar Nederland komt, is onwaarschijnlijk.

Maar hey, waarom eigenlijk? Gewoon grijs importeren en als bedrijfswagen registreren. Het is toch logischer om deze in te voeren dan die enorme 1500’s met V8?

