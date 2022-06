Autoverkopen mei 2022: er gebeuren rare dingen

De autoverkopen van mei 2022 zijn bijzonder. Je raadt nooit wat het vijfde bestverkochte model is.

Het is weer het begin van een nieuwe maand, dus hebben we de verkoopstatistieken van vorige maand voor je. De autoverkopen van mei 2022 laten een duidelijke daling zien. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, gingen de verkopen met 7,4 procent onderuit. Met ‘verkopen’ bedoelen we uiteraard registraties. Lease-auto’s, huurauto’s, voorraadauto’s: alles dat op kenteken is gezet.

Op dit moment staat de teller op 123.811 voor het hele jaar 2022. Daarmee lopen de verkopen achter op die van dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er 4,6 procent méér auto’s verkocht.

Opvallende dingen

Er gebeuren een paar opvallend rare dingen qua autoverkopen in mei 2022. Ten eerste de Alfa Romeo Giulia, daar werden er zes stuks van verkocht. Van de Alpine A110 – die andere Autoblog-favoriet – zijn er ook zes stuks voorzien van verse gele platen.

Bijzonder: er werden geen Tesla’s Model 3, S en X op kenteken gezet. Alleen een handjevol Model Y’s. Heeft overigens meer met leveringen te maken dan met de vraag. Bij Tesla fluctueren dit soort cijfers enorm. Overigens is dat sowieso het geval voor deze maanden gezien de leveringsproblemen waarmee veel merken te maken hebben.

Verder valt op dat Volkswagen relatief laag staat. Met name Peugeot en Kia doen heel erg goede zaken. Ook opvallend is dat de Peugeot 208 én Opel Corsa de best verkochte auto’s van Nederland zijn. Zeker omdat het ze in basis identiek zijn. Ook vermeldenswaardig: de Lynk & Co 01 staat op nummer 5!

Top best verkochte merken mei 2022

Kia (2.412) Peugeot (2.135) Toyota (1.827) Volkswagen (1.709) Opel (1.372)

Top 5 best verkochte modellen

Peugeot 208 Opel Corsa Volkswagen Polo Kia Niro Lynk & Co

Meer lezen? Dit zijn de opvallende feiten aan de autoverkopen van 2021!