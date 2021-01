Dieselfabriek schakelt om naar elektrisch: einde diesel nabij? - Autoblog.nl

De grootste producent van dieselmotoren gaat de switch naar elektrisch maken. Is de wereld klaar met diesel?

Sinds Volkswagen de wind van voren kreeg rondom dieselgate, is de interesse in diesel sterk afgenomen. Het schijnt dat 2015, het jaar van de sjoemelsoftware, inderdaad een neergang was voor de zelfontbranders.

Alternatief

Dat terwijl diesel altijd een prima alternatief voor benzine is geweest. Diesel is goedkoper aan de pomp en dieselmotoren leveren meer koppel, wat trekkracht ten goede komt. Dieselmotoren kunnen ook wat langer op één tank, wat rijden op lange afstand dan weer ten goede komt. Als je in de markt bent voor een wintersportkanon, zal @willeme je niet altijd de M550i, maar ook de M550d aanraden.

Stoppen

Goed, kelderende interesse dus. Dat heeft ook meerdere redenen. De grootste is het milieu. De reden dat Volkswagen sjoemelsoftware gebruikte is omdat de regels omtrent uitstoot van fijnstof extreem streng zijn. Alleen als je diesels superschoon kan maken is het nog de moeite waard. Maar steeds meer merken geven aan dat het klaar is met diesel, nog voor een switch naar volledig elektrisch.

Volvo verkoopt geen diesels meer.

Merken nemen niet alleen dit initiatief in hun modellengamma. Ook fabrieken gaan opnieuw ingericht worden. Zo gaat de grootste dieselmotorenfabriek stoppen met het maken van dieselmotoren. Het gaat om de Trémery-fabriek van PSA in Frankrijk. De fabriek blijft wel bestaan en gaat zich – uiteraard – richten op elektromotoren. Vanaf dit jaar wordt de stekker al uit de productie van dieselmotoren getrokken.

Hoge capaciteit

De capaciteit van de fabriek in Trémery gaat flink omhoog. Met de dieselmotoren eruit, kunnen elektrische motoren in rap tempo gebouwd worden. Dit omdat elektromotoren veel minder gecompliceerd zijn. In Trémery moeten dit jaar al 180.000 motoren gebouwd worden en tegen 2025 moet 900.000 motoren per jaar te doen zijn. Door hoe relatief simpel elektromotoren zijn is er minder mankracht nodig. De 3.000 medewerkers hoeven niet allemaal de laan uit gestuurd te worden: de bazen van de Trémery-fabriek zien mensen vertrekken met pensioen, die niet vervangen gaan worden.

Einde nabij?

Door iedereen die stopt met diesels en de kelderende verkopen lijkt het einde van de dieselmotor er erg snel aan te komen. Met de fabriek in Trémery die is gesloten zijn het eigenlijk vooral nog de Duitsers die diesels aan de man proberen te brengen in auto’s die niet als bedrijfswagen of trekpaard bedoeld zijn. (via Reuters)