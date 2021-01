Ferrari F8 door Wheelsandmore kan een Veyron bijhouden - Autoblog.nl

Hóé veel pk zit er in die Ferrari F8 van Wheelsandmore?

De Bugatti Veyron wist in 2006 toch voldoende los te maken qua getallen. Vier turbo’s, zestien cilinders, meer dan 400 kilometer per uur en meer dan 1.000 pk. Die vier cijfers aan pk blijven een bijzonder nummer. Er zijn zat auto’s die vijftien jaar na dato nog niet eens in de buurt komen bij die 1.000 pk.

‘Slechts’ 700

Ferrari wist namelijk recent pas de 1.000 pk te halen met de SF90 Stradale. De middenmotor Ferrari net onder de SF90 is de F8 Tributo en die haalt dat nog lang niet. Die heeft namelijk ‘slechts’ 720 pk. Voor wie zijn Ferrari F8 net niet snel genoeg vindt, biedt Wheelsandmore een oplossing.

Wielen…

Laten we dit keer eens beginnen bij die wielen. Dan hebben we dat gelijk gehad. Al is de vergelijking niet helemaal accuraat: een Ferrari op niet-OEM velgen blijft toch altijd een beetje alsof je de Mona Lisa een Gucci-petje geeft. Je wil toch eigenlijk dat de hele auto één geheel is en niet dat één detail afwijkt. Goed, als je jezelf Wheelsandmore noemt, dan kan je eigenlijk niet zonder een set aangepaste wielen tuning aanprijzen.



















Je mag kiezen tussen drie typen velgen. Eén keer 20 inch en twee keer 21 inch (op volgorde). Welke velgen Wheelsandmore voor jou op de Ferrari F8 mag schroeven heeft vooral te maken met welke je het mooist vindt.

…en meer!

Even terug naar het pk-verhaal. Standaard komt de Tributo dus met 720 pk en 770 Nm. De reden dat de Bugatti Veyron erbij werd betrokken is omdat de cijfers ineens verdacht dicht daarbij komen.

Zoals altijd heb je vier ‘stages’. Zoals altijd geeft elke stage een hogere prijs voor meer pk. Denk aan gepiel met de ECU, nieuw uitlaatsysteem en de turbo’s aanpassen voor nog meer resultaat. Wheelsandmore heeft het bij de Ferrari F8 niet bijzonder specifiek gemaakt, dus kijk vooral even in het archief van Wheelsandmore over hoe het bij hun andere creaties zit.

Bijna 1.000

In ieder geval betekent het een dikke pk-boost voor de Tributo. Met het dikste pakket, Stage IV, krijg je 970 pk en 970 Nm. Een toename van 250 pk en 200 Nm. Bijna SF90-cijfers dus, zonder hybridekracht. Dit alles kost 29.999 euro. De upgrade naar een SF90 is duurder, in ieder geval.

Een lekkere boost dus, met ietwat kitscherige wielen. Je moet het maar durven!