Omkeuren snorfiets naar bromfiets mogelijk bij je scooterzaak

Een helm is straks verplicht, dus laat je snorfiets omkeuren bij een scooterzaak.

Afgelopen zomer kon je nog lekker in het zonnetje zonder helm op met je scootertje naar het strand. We hebben het hier over de snorfiets, die niet harder mag dan 25 kilometer per uur. Bijna iedereen scheurt er harder mee, maar dat terzijde. Vanaf 1 januari 2023 zijn alle snorfietsen -en de passagiers- verplicht een helm te dragen. Tsja, waarom zou je dan maar 25 kilometer per uur blijven rijden? Beter om de scooter dan om te keuren.

Snorfiets omkeuren bij scooterzaak

Als je dan toch een helm op moet, dan maar wat harder rijden zullen veel mensen denken. Die helm komt er omdat de overheid het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden omlaag zou willen brengen. Snorfietsers zijn relatief veel betrokken bij (ernstige) ongelukken. Snorfietsen herken je overigens aan een blauw kentekenplaatje, bij bromfietsen zijn deze geel.

Eigenaren van een snorfiets hebben even de tijd om een keuze te maken. Of je draagt een brom/motorhelm of een goedkeurde speed-pedelec-helm. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete van 100,- euro voor het niet dragen van een helm. Ook als je een scooter huurt via deelmobiliteit.

Veel scootertjes zullen omgebouwd worden naar een bromfiets. Dan moet je dus een helm op, de speed-pedelec-helmen mogen alleen gedragen worden op snorfietsen die maximaal 25 kilometer per uur kunnen. Een keuring kan prima bij je scooterzaak. Dit heet ‘erkenning Goedkeuring Wijziging Constructie’ en moet de scooterzaak aanvragen. Dit kan sinds 9 november en als de zaak toestemming krijgt, dan mag het vanaf maandag 2 januari 2023 een keuring uitvoeren voor snorfietsen die een bromfiets willen worden.

Erkenninghouder

De keuring kan dus alleen bij een officiële ‘erkenninghouder’. En is alleen mogelijk als de snorfiets een bepaalde Europese typegoedkeuring heeft, dat kan je controleren via de RDW kentekencheck.

Tevens goed om te weten: blijf je op je snorfiets rijden, dan blijf je op de fietspaden rijden waar het moet. Ook met een helm op.