Let op, je gaat meer wegenbelasting betalen

Tenzij je in één van de zes provincies woont waar het tarief voor wegenbelasting in 2023 hetzelfde blijft.

De titel boven dit artikel is fifty fifty. Niet als je kijkt naar de verdeling van het aantal inwoners in Nederland onder de provincies, maar wel als je naar het aantal provincies kijkt. In namelijk zes van de twaalf provincies ga je in 2023 meer wegenbelasting betalen. In de overige zes provincies zal er niets veranderen. Het ligt er dus maar net aan waar je woont.

Zuid-Holland grootste stijging

Het tarief voor de motorrijtuigenbelasting verschilt per provincie. De Rijksoverheid geeft provincies zelf in enige mate de vrijheid welk tarief ze vragen en of er jaarlijks sprake is van een verhoging of zelfs een verlaging. Dat noemen ze het opcententarief. Voor 2023 is het in elk geval zo dat in zes provincies de tarieven stijgen. Het gaat hier om Zuid-Holland, Limburg, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Groningen. Daarover bericht het CBS. Inwoners van Zuid-Holland gaan de meeste pijn voelen: automobilisten die in deze provincie wonen gaan 3,9 procent meer wegenbelasting betalen in 2023.

Door de verhogingen verwachten het Rijk en de provincies in 2023 gezamenlijk ruim 6,3 miljard euro te ontvangen. Een stijging van 220 miljoen euro in vergelijking met de begroting van 2022.

Elektrische auto

Automobilisten met een elektrische auto zijn nog altijd vrijgesteld van het betalen van MRB. De vrijstelling geldt tot en met tenminste 2025. Na 2025 volgt er een korting van 75 procent op de wegenbelasting voor EV’s.

Het gewicht van een auto is een belangrijke factor voor het tarief van de MRB. Elektrische auto’s zijn absolute zwaargewichten en zonder korting kan de wegenbelasting fors aantikken. In 2030 volgt er echter een nieuw systeem voor de automobilist in Nederland. De motorrijtuigenbelasting is dan op basis van het aantal kilometers dat je maakt. Oftewel, betalen naar gebruik.