Breek: dit is de Range Rover Velar Convertible

Breek, als in het geluid wat hij maakte.

Als er twee woorden zijn die de afgelopen jaren in autoland veel controversie hebben laten ontstaan, dan zijn het “SUV” en “crossover”. Elk autobedrijf vindt het gaatje in de markt waar er een dergelijke auto uit eigen huis geplaatst kan worden. Fabrikanten zoals Land Rover, die al thuis waren in de SUV-wereld, moeten dan creatief zijn om origineel te blijven. Met de Evoque Convertible bewees JLR dat creatief niet gelijk staat aan goed. Origineel? Ja. Gewild? Nee.

Gek dus dat een Britse trucker dacht dat er behoefte was aan een onthoofde versie van de Evoque’s grote broer Velar (rijtest). Oké, alle grappen terzijde, het was een tamelijk duur foutje tijdens het transporteren van een gloednieuwe Velar. Het verloop van het ongeluk is vreemd: de politie van Manchester meldt op Twitter dat de mini-Range Rover een viaduct kopte omdat de chauffeur het bovenste dek van de transporter niet had verlaagd.

Goed verhaal, toch? Nou, op bovenstaande foto staat de Velar achter een Evoque die onbeschadigd lijkt. Hoe die niet geraakt is en zijn grote broer wel is een raadsel (of het dek is later weer verlaagd…). Wat de oorzaak ook is, een klant zal helaas nog langer moeten wachten op zijn junior-Range. Jammer, want de rode kleur staat de auto goed.