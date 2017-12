Dieter Zetsche, de man met de snor, gaat iets anders doen

Na een lange loopbaan bij het Duitse autoconcern Daimler, slaat Dieter Zetsche een andere weg in.

Op 64-jarige leeftijd aan een andere job beginnen. De goedverdienende Dieter Zetsche doet het. De man met de iconische snor werkt al sinds 1976 bij het Duitse autoconcern. Zijn contract werd eerder dit jaar nog verlengd tot 2019 en de verwachting was dan ook dat de beste man bij Daimler met pensioen zou gaan. Zetsche hoorde immers tot het spreekwoordelijke meubilair van het autoconcern.

De bestuursvoorzitter van Daimler gaat zijn nieuwe verlengde contract echter niet afmaken. Zetsche gaat volgend jaar aan de slag bij reisorganisatie TUI. Ook bij de TUI Group, dat het hoofdkantoor in Hannover heeft, krijgt de Duitser een topfunctie als bestuursvoorzitter. Hij neemt deze taak over van Klaus Mangold. Sinds 2011 was Mangold bestuursvoorzitter bij TUI, daarvoor werkte ook hij bij de Daimler-groep.

Dieter Zetsche is sinds 2006 bestuursvoorzitter bij Daimler. Mede door zijn snor werd de Mercedes-man een bekend gezicht. Zetsche was een veel geziene gast bij belangrijke presentaties van nieuwe Mercedes-modellen. Ook op autoshows zoals Genève en Frankfurt was ‘de man met de snor’ prominent aanwezig, hier zie je ‘em een biertje tappen met ons aller @casperh.