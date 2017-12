‘De Lexus LC F gaat een 630 pk V8-beest worden’

Bring it on!

Lexus heeft, in mijn ogen, gave alternatieven op het bekende Duitse spul. Neem de RC F (rijtest) met zijn 5.0 atmosferische V8. Misschien niet zo efficient als een M4 of C63 en door de belastingconstructies in Nederland best wel duur, maar ik vind hem wel ongelofelijk bruut.

Dat Lexus niet alleen een merk is dat keurige hybrides bouwt, bewijzen ze ook met de LC-serie. Op dit moment is de LC500 (rijtest) het topmodel. De Jappen werken op de achtergrond aan het ultieme snoepje van de LC-lijn, de LC F. Volgens een Lexus-insider gaat dit een beest van een auto worden. Onder de kap komt een 4.0 twin-turbo V8 met om en nabij de 630 pk. Daarnaast zal de coupé zeven procent minder wegen in vergelijking met de LC 500 met dank aan carbon onderdelen. Volgens de bron gaat de extreme LC F in Japan ongeveer 20 miljoen yen kosten. Dat is omgerekend 150.000 euro. Daar komen vermoedelijk nog lokale belastingen bij.

De LC F moet gaan concurreren met de AMG GT en toekomstige BMW 8 Serie. De verwachting is dat de LC F volgend jaar zal worden gepresenteerd. Als Lexus de motor ook nog ‘zuinig’ weet te maken, bestaat er een kans dat ‘ie goed kan gaan concurreren met de Europese alternatieven.

Fotoshop via X-Tomi-Design