Dieven beschadigen Merc-AMG C63 op brutale wijze

De klootzakken.

In Kopenhagen, Denemarken hebben dieven vier velgen, inclusief banden, van een Mercedes-AMG C63 Coupé (rijtest) meegenomen. De prijzige AMG werd op plastic kratten gezet. Hierbij raakte de auto flink beschadigd. Nadat de klus was geklaard, lieten de dieven de C63 in een verdrietige staat achter.

Vermoedelijk gaat het hier om een diefstal op bestelling. In dit geval was het infotainmentsysteem, de airbags of het stuurwiel niet interessant. Het ging de dieven enkel om de velgen en/of banden. De ramen van de AMG zijn niet ingeslagen en het interieur is nog intact. Dit soort onderdelen worden op de zwarte markt verkocht in landen als Roemenië of Polen. In Nederland zijn exclusieve auto’s ook geregeld slachtoffer van dit soort praktijken. Koplampen of andere onderdelen worden zonder pardon gejat.

Het standaard auto-alarmsysteem wil in dit soort gevallen niet altijd uitkomst bieden. De auto in een garage stellen of een alarmsysteem van een derde partij installeren wel. Check hier 6 tips om autodiefstal te voorkomen.

Fotocredit: bilgalleri.dk