Dit mormel kan 386 km/u rijden

Kun je lekker luisteren naar al het goede wat windgeruis te bieden heeft!

Een nieuwe dinsdag, een nieuwe Supercar. Of, wacht, nee, dat noemen we tegenwoordig een hypercar. Het idee is simpel. Je koopt een liter Jägermeister, 4 liter Red Bull en een lading ontstekingsremmers. Zorg dat je die troep in een kwartiertje naar binnengewerkt hebt en je kan aan de slag. Binnen enkele uren heb je een auto, design, platform en businesscase ontwikkeld. Althans, zo lijkt het vaak te gaan en ook in dit geval is er niets wat dat tegenspreekt.

We spreken namelijk over het nieuwe merk ‘Tachyon’. Geen idee hoe je het uitspreekt, Louis van Gaal zal het waarschijnlijk wel weten. Hij weet namelijk alles, zeker op het gebied van uitspraak. Terug naar ‘Tachyon’. De naam Tachyon is niet zomaar gekozen, het is de naam van een hypothetisch deeltje dat zich sneller dan het licht kan verplaatsen. Dit is hun eerste model en om aan te geven waar het om draait heet het model de ‘Speed’. En een redelijke topsnelheid moet de Tachyon Speed kunnen halen, volgens de makers is het mogelijk om 386 km/u op de klok te krijgen. Dat is inderdaad net zo snel als de Supercar der Supercars, de McLaren F1.

Het bedrijf komt uit Californië en omdat de benzine daar zo’n 55 cent per liter kost, is het een elektrisch apparaat. Net als Rimac Concept One, maar dan (nog) niet zo bekend. Dan even over de auto zelf. Het is dus een volledig elektrische hypercar, met uiterlijke kenmerken die meer op die van een straaljager lijken, dan een auto. Ze zijn bij Tachyon al sinds 2012 bezig met het ontwerpen en ontwikkelen van de Speed. Uiteraard is de gehele auto opgetrokken uit koolstofvezel. Het gewicht blijft daardoor binnen de perken: 1.338 kg valt best mee voor een elektrische auto.

De specs van de motor zijn uitstekend. Het maximum vermogen bedraagt zo’n 1.250 pk, maar de maximum trekkracht slaat alles: 4.948 Nm!!! Gaan we verder met de uitwerking van Jägermeister-Red Bull: de knotsgekke prestaties. 0-100 km/u duurt ‘minder dan 3 seconden’, zo’n beetje de benchmark voor sportwagens tegenwoordig. 0-200 wordt al wat relevanter: 7 seconden! Dat komt mede door de actieve downforce. Ga je voor maximale prestaties in een rechte lijn, dan staan de vleugels redelijk neuraal: 180 kg downforce. Ga je het ronderecord op de Nordschleife verbeteren staan de spoilers afgesteld op maximale downforce: 453 kg. Concrete productieplannen zijn uiteraard nog niet bekend. Het USP zal waarschijnlijk ‘exclusiviteit’ zijn.

Met dank aan Sjoerd voor de tip!