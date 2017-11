Tik deze Gallardo facelift voor een mooi prijsje op de kop

Oogt lekker fris, zo'n facelift.

De Lamborghini Gallardo LP560-4 is, wat mij betreft, één van de mooiere moderne Lambo’s. De slanke achterlichten en het strakke ontwerp maken de Italiaan anno 2017 nog steeds een frisse verschijning. Zo’n LP650-4 wordt momenteel te koop aangeboden in combinatie met een aantrekkelijk prijskaartje.

De witte Lambo kost namelijk slechts 59.500 euro. Dat is niet heel prijzig voor een Gallardo uit 2008. De adverteerder meldt trots dat het een ‘FACELIFT’ betreft. Of daarmee wordt gewezen op de unieke voorkant, of het feit dat het een LP560-4 betreft, is niet bekend.

De uit België afkomstige Lamborghini heeft 62.000 kilometer gelopen en zelfs de airbags werken nog naar behoren. Wel zo fijn. Verder weet de adverteerder te melden dat de auto op vier nieuwe banden staat. De Gallardo FACELIFT kan na betaling worden opgepikt in Oss, Noord-Brabant. De advertentie bekijken doe je hier.