Dieven proberen Golf GTI van trein te stelen, falen groots

In hun hoofd was dit ongetwijfeld beter gegaan.

In verhalen zijn de plannen van criminelen vrijwel altijd waterdicht en zo feilloos dat alleen de held in staat is op wonderbaarlijke wijze de dag te redden. In het echte leven is dit absoluut niet het geval en gaat het regelmatig al mis bij het plannen van een dergelijke operatie. Exhibit one: deze totaal gefaalde poging een Volkswagen Golf GTI te stelen van een stilstaande trein.

Toen een aantal agenten recentelijk reageerde op een oproep van een depot, werden zij tamelijk verbaasd door wat zij daar aantroffen. De desbetreffende Golf GTI, die klaarstond om vervoerd te worden naar zijn eerste eigenaar, zat vast tussen de vangrails. De dieven hadden bedacht een stuk van de vangrails weg te halen om zo de auto te kunnen pikken, maar zij hadden in hun berekeningeen duidelijk niet het formaat van de Volkswagen meegenomen. In plaats van dat de auto eenvoudig door de opening kon rijden, kwam hij daar juist vast te zitten. Dit resulteerde in de nodige schade aan de auto.

Voor de dieven was dit uiteraard niet de beoogde uitkomst, maar met lege handen vertrokken ze niet. Integendeel, voordat ze de benen namen, wisten ze de Golf GTI en een aantal andere bolides van hun navigatie- en infotainmentsystemen te ontdoen. De politie is nog altijd op zoek naar de daders.