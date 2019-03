Porsche kiest hier voor een nieuwe manier van transport

Een slimme en logische ontwikkeling.

Sla onze artikelen over de verkoop van Porsche in 2018 en 2017 er maar op na. China is booming. 31 procent van de geproduceerde Porsches heeft China als eindbestemming. Het Aziatische land is echter ook een pokke-eind reizen vanuit Stuttgart. De auto’s worden in Duitsland geproduceerd en gaan vervolgens op een lange tocht naar China.

De Duitse autobouwer doet dit nu nog door middel van scheepstransport. Een vrij normale gang van zaken voor transport buiten Europa. Het kent echter een aantal nadelen. Een nadeel is bijvoorbeeld de lange reistijd. Over zee legt een schip ongeveer 18.500 kilometer af om de gigantische havens van Guangzhou, Shanghai of Tianjin te bereiken. Een reis van bijna twee maanden.

Porsche gaat het daarom anders doen. De autobouwer heeft besloten een gedeelte van de transport te verplaatsen van boot naar trein. Men maakt hiervoor gebruik van de Nieuwe Zijderoute. Vanaf april maakt circa 11 procent van alle voor China bestemde Porsches gebruik van deze spoorverbinding. De Nieuwe Zijderoute is een traject van 11.000 kilometer en gaat dwars door de landen Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland en Kazachstan naar het Chinese Chongqing. Vervolgens worden de Porsches naar regionale dealers vervoerd.

De keuze voor de Nieuwe Zijderoute is genomen naar aanleiding van een eerdere testperiode die succesvol is bevonden. Via de trein zijn de Porsches ongeveer drie weken sneller op de bestemming in China in vergelijking met scheepstransport