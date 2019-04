Red Bull: “Ferrari’s brandstof ruikt naar vruchtensap”

De geruchtenmolen draait weer op volle toeren.

Feit: Red Bull Racing behoort tot de grootste roddelaars van de Formule 1-paddock, ongeacht of het zich in voor- of tegenspoed bevindt. Na de Grand Prix van Australië wist het team dat het wederom niet de beste auto van het veld had gebouwd en dat het de nodige aanpassingen moest doen om Mercedes, dat zijn voornaamste concurrent leek te zijn, bij te halen. Na de Grand Prix van Bahrein kan de situatie niet anders zijn.

Waar Ferrari in Melbourne nog tegen een behoorlijke achterstand aankeek, waren de rollen in de zandbak van Sakhir omgedraaid. De Scuderia was verreweg de snelste, zowel in de bochten als op het rechte stuk. Deze revelatie sloeg bij de andere teams aan de top, Mercedes en Red Bull, in als een bom. Na de wintertestdagen en de F1-race in Australië leken de motoren van Ferrari en de Duitse autofabrikant op gelijke hoogte te staan, maar in de Bahreinse hitte wisten Charles Leclerc en Sebastian Vettel iedereen in hun stof te laten.

De schijnbaar uit het niets komende snelheid van Ferrari maakt de concurrentie toch enigszins achterdochtig. Met name bij Red Bull zijn de alarmbellen de laatste weken meermaals afgegaan. Teambaas Christian Horner, die nooit verlegen zit om zijn mening te delen, deelde met het Duitse Auto, Motor und Sport dat de brandstof van Ferrari in Bahrein ineens een merkwaardige geur had. Een beetje als grapefruit-sap, als we de Brit mogen geloven. Of het op valsspelerij duidt, dat is natuurlijk nog maar de vraag.

Als het aan de genie-ontwerper van Red Bull ligt, Adrian Newey, dan heeft Ferrari voor dit seizoen een nieuw gat in de reglementen gevonden waarvan het optimaal gebruik maakt. Treurig, aldus Newey, want het internationale auto- en motorsportorgaan heeft juist stappen gezet om dit te vermijden. De ontwerper legt het verschil als volgt uit: