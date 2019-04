Hoe Shell de CO2-uitstoot in Nederland gaat compenseren

Hint: het kost geld.

Met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs in het achterhoofd besluit Shell met nieuwe maatregelen te komen om een iets vriendelijkere houding aan te nemen tegenover het milieu. In plaats van enkel schade aan te brengen, probeert het voortaan ook een handje te helpen met het remmen van de klimaatverandering. Om dit te bereiken trekt het echter niet alleen zelf de portemonnee, het laat ook zijn klanten betalen.

Shell heeft vandaag namelijk een nieuw initiatief aangekondigd dat voor behoorlijke investeringen in natuurlijke ecosystemen moet zorgen. Verdeeld over de komende drie jaar wil het naar eigen zeggen 300 miljoen dollar investeren in programma’s waarmee het klimaatverandering kan tegengaan. Met behulp van zijn klanten, die fractioneel meer betalen om dit doel te bereiken, moet het Shell naar eigen zeggen lukken om zijn eigen CO2-voetafdruk binnen drie jaar met 2 tot 3 procent te verminderen.

Met ingang van 17 april, te weten volgende week woensdag, kunnen klanten in Nederland ervoor zorgen om “CO2-neutraal” te rijden. Wie vanaf dat moment bij Shell tankt, draagt bij aan de inzet van het bedrijf om zijn CO2-voetafdruk te verkleinen. Wie V-Power benzine of diesel tankt, betaalt daarvoor niets extra. Bij de overige brandstoffen (benzine, diesel, LPG) van Shell kan men ervoor kiezen één cent per liter extra te betalen. Het geld zal onder andere worden gestoken in herbebossing in Nederland en Spanje. Samen met Staatsbosbeheer zal het de komende twaalf jaar vijf miljoen nieuwe bomen planten.

Het nieuwe initiatief om zijn klanten “CO2-neutraal” te laten rijden komt als aanvulling op de huidige investeringen die Shell doet om nieuwe oplaadpunten voor elektrische auto’s te maken.

“Shell zal haar bijdrage leveren. Investeren in natuurlijke ecosystemen is een van de stappen die we zetten in de transitie naar een CO2-armere toekomst. Dit komt bovenop onze bestaande inspanningen, die uiteenlopen van het verminderen van de CO2-intensiteit van onze olie- en gasactiviteiten tot investeringen in hernieuwbare energiebronnen.”

Beeld: Mercedes-AMG C63 S bij een Shell, door @hhitalia