Dieven proberen Huracán Spyder te jatten in Diemen

Gelukkig voor de eigenaar kreeg het boevenstel de Lambo niet aan de praat.

In de nacht van zaterdag op zondag hebben autodieven een poging ondernomen om een witte Lamborghini Huracán Spyder te stelen. De Italiaan stond geparkeerd in de Bastingstraat te Diemen. De boeven gingen hardhandig te werk. Een ruit werd ingegooid en het complete dashboard werd losgeschroefd.

Helaas voor de dieven is de Huracán niet de zoveelste BMW of Volkswagen Golf. Ze zijn er dan ook niet in geslaagd om de supercar mee te nemen. De volgende dag werd de Lambo door agenten in de straat aangetroffen. De politie Diemen Ouder-Amstel heeft vervolgens in samenwerking met Team Transport Amsterdam de auto veiliggesteld en meegenomen. Daarna werd de eigenaar op de hoogte gebracht. Uiteraard zal er aangifte worden gedaan.

Van de daders ontbreekt elk spoor. De politie is dan ook op zoek naar getuigen die iets verdachts hebben gezien of gehoord in de nacht van zaterdag op zondag in de Bastingsstraat / Rode Kruislaan.

Fotocredit: Politie Diemen Ouder-Amstel via Facebook. Met dank aan iedereen voor de tips!