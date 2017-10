Dit is je kans om de Z8 van Steve Jobs te scoren

Think different.

Het is al meer dan zes jaar geleden dat Steve Jobs kwam te overlijden. De medeoprichter van Apple bezat op autogebied leuk spul, al heeft Jobs nooit bekend gestaan als een echte petrolhead. Check bijvoorbeeld zijn eveneens grijze Mercedes SL55 AMG. Binnenkort gaat zijn Z8 onder de hamer in New York.

Zoals gezegd: Jobs was geen autoliefhebber pur sang. Het was dan ook Larry Ellison (CEO softwaregigant Oracle) die de Apple-man had overtuigd om een BMW Z8 te kopen. Volgens Ellison was de Z8 het toonbeeld van automotive engineering. Het was een auto zoals geen ander. Zoiets paste natuurlijk wel bij een excentrieke man als Steve Jobs.

Op 6 oktober 2000 kreeg Jobs zijn titanium grijze BMW Z8 geleverd. De ondernemer koos voor een zwart interieur. Bij de auto hoort het toepasselijke kenteken ‘Jobs Z8’. Drie jaar lang reed de toenmalige Apple CEO in de iconische BMW. In 2003 werd de auto verkocht aan een man in Los Angeles, die de Z8 tot op heden in het bezit heeft.

14 jaar later is het mooi geweest, moet de huidige eigenaar gedacht hebben. De youngtimer heeft 15.200 mijl gelopen en zal op 6 december door RM Sotheby’s in New York worden geveild. Men verwacht dat de Z8 zo’n 400.000 dollar gaat opleveren.