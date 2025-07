Koop een Porsche 911 met 1.100 (!) pk op Marktplaats

Wel oppassen als je met deze auto op Assen gaat rijden…

Iedereen die een ritje maakt met een Porsche 992 Turbo S zal dezelfde conclusie trekken: dit ding is achterlijk snel. Je hebt niet het idee dat je nog 450 pk te kort komt, zeg maar. Toch heeft deze Turbo S op Marktplaats precies 450 pk extra, voor een totaal van 1.100 pk. Waanzin.

Het is ook geen ingetogen auto om te zien. Een 911 Turbo is vaak vrij zakelijk uitgevoerd in zwart, grijs of donkerblauw. Zo niet dit exemplaar. Deze auto is knalgeel, met scheepslading aan aftermarket onderdelen.

De auto is bijvoorbeeld voorzien van onder meer een Techart-splitter, een Techart-spoiler, een carbon voorklep en louvres op de voorschermen. Daardoor zou je bijna denken dat je met een GT3 RS of GT2 RS te maken hebt, maar nee, het is dus een Turbo S.

Het interieur ziet er ook ‘racy’ uit, maar dat is allemaal af fabriek. Deze auto had namelijk het optionele Lightweight Package. Als je dat aanvinkt krijg je kuipstoelen, minder isolatie en geen achterbank in je Turbo S.

Maar het meest interessant is natuurlijk de motorische tuning. Dit is – net als de optische tuning – gedaan door het Britse ES Motor. Zij hebben onder meer de turbo’s, intercoolers, het uitlaatsysteem en natuurlijk de software onder handen genomen. Het resultaat is 1.100 pk, al moet je dan wel de juiste brandstof (methanol) tanken. De hele ombouw in gedocumenteerd in de onderstaande video:

Mocht je behoefte hebben aan een 911 Turbo S met 1.100 pk: hij staat op Marktplaats voor €264.950. We adviseren wel om voorzichtig te zijn op een nat circuit. De Turbo S die in maart crashte op Assen was namelijk ook getuned door ES Motor, met een vergelijkbaar vermogen. Je bent dus gewaarschuwd.