RDW waarschuwt voor nepmails

Krijg jij een mailtje van de RDW, check dan of het wel echt klopt want er zijn nepmails in omloop.

Phishing. Oftewel een kwaadwillende partij die door middel van e-mail je naar een valse website probeert te lokken. Met als doel je geld afhandig maken. Bij dit soort dingen denk je misschien aan banken, maar nu moeten ook autobezitters opletten met een mailtje die afkomstig lijkt van de RDW.

Het komt geregeld voor dat de Dienst Wegverkeer contact met je opneemt als autobezitter. Het bekendste voorbeeld is de herinnering voor de APK. Deze komt binnen via Mijn Overheid en/of een brief in de bus thuis.

De RDW waarschuwt nu dat er valse e-mails in omloop zijn. Criminelen doen zich voor als de RDW en mailen mensen met de vraag of ze de contactinformatie willen bijwerken. Op de website van de Dienst Wegverkeer valt het volgende te lezen.

Er zijn valse e-mails in omloop met als afzender RDW. In deze mail wordt gevraagd om contactinformatie bij te werken of om een procedure op te starten. Deze berichten zijn vals en komen niet van ons. E-mails van ons komen altijd van e-mailadressen die eindigen op @rdw.nl. Negeer de mail of markeer als spam

Even dubbelchecken in de mail dus als je iets binnen lijkt te krijgen van de RDW. Sowieso kan het geen kwaad om altijd de afzender van een instantie te controleren. Zeker als er een oproep komt om iets te doen.

Eigenlijk zijn oproepen vanuit mailverkeer sowieso iets ouderwets. De overheid communiceert via Mijn Overheid en ook banken en verzekeraars hebben eigen omgevingen om digitaal contact te onderhouden met klanten. Ga dus nooit lukraak in op vragen via de mail en markeer het als spam. Behalve de Autoblog nieuwsbrief. Die moet je markeren als favoriet.