'Digitale racer' Fordzilla P1 bestaat nu ook echt - Autoblog.nl

De ‘Team Fordzilla P1’ is bedoeld als een virtuele raceauto voor gamers en e-sporters. Toch bouwde Ford ook eentje als fysiek model en daar mogen we vandaag een eerste blik op werpen.

Games en auto’s zijn onafscheidelijk. De nieuwste racegames worden gemaakt of gekraakt door welke auto’s er in voorkomen. Games kunnen een auto een legendarische status meegeven, wie denkt er niet aan een BMW M3 GTR bij het horen van ‘Need for Speed Most Wanted’? En dan is er nog de buitencategorie wat sinds Gran Turismo 6 een hype is: auto’s die speciaal gebouwd zijn voor een debuut in een videogame. Deze zien het daglicht dan ook meestal niet. Vandaag kregen we nog een voorbeeld in de vorm van de Jaguar Vision Gran Turismo SV.

Team Fordzilla

Ford heeft het iets anders aangepakt. De auto draagt niet de Vision Gran Turismo-naam, maar de naam van Fords e-sportteam Fordzilla. Een team fanatieke virtuele bestuurders is competitief op het hoogst mogelijke e-sportniveau. Dat deden ze vermoedelijk met het scala aan Fords wat in racegames te vinden is, maar vanaf recent hebben ze hun eigen excentrieke raceauto: de Team Fordzilla P1.

Game-limieten

De Fordzilla P1 was altijd bedoeld als een virtuele auto en daarmee zou je in principe een vrijstelling pakken voor het logische en redelijke. In Gran Turismo kun je een auto zo snel maken als je wil, bij wijze van spreken. Toch is de Fordzilla P1 niet enkel een virtuele auto meer. Bovenstaande foto’s zijn van een fysiek model.

Gamers voor gamers

Het bijzondere van de Fordzilla P1 is het ontwerpproces. Uitgevoerd door het designteam van Ford, maar bijgestaan door gamers. Niet alleen e-sporters, ook gamers uit alle uithoeken van de wereld. Zo’n 250.000 gamers hebben Ford bijgestaan door te stemmen op designkeuzes. Het uiteindelijke design is gemaakt door Arturo Ariño met een interieur van Robert Engelmann.

Dat de auto gericht is op de virtuele races en niet de echte, blijkt uit grappige details die de auto uniek maken. Zo heeft de auto de letters AFK op de passagiersstoel. Een referentie naar away from keyboard, een term die gamers gebruiken als ze ‘even weg moeten’ als grapje richting de waarschijnlijk nooit aanwezige passagier. De #levelup staat voor de wil voor gamers om zichzelf te verbeteren en de #liftoff staat voor het ‘opstijgen’ van de auto van virtueel naar echte leven. Volgens Ford de belangrijkste letters zijn ook te vinden: GLHF, Good Luck and Have Fun. Dit wordt door gamers vóór een race of wedstrijd begint vaak gebruikt om de competitie vriendelijk te lijf te gaan. Wat meestal uitmondt in een grote scheldpartij over en weer door de headset. Ach, het is het principe wat telt.





Pandemie-auto

Het duurde ongeveer twee maanden om de auto van een virtueel ontwerp naar het echte leven te vertalen. Bovendien zegt Ford dat de Fordzilla P1 de eerste auto is die volledig digitaal is ontworpen. Dan bedoelen we niet met enkel digitale software: het designteam heeft elkaar niet fysiek ontmoet. Alle overleggen gingen online en/of op afstand vanuit vijf verschillende landen.

De bijzondere Fordzilla P1 zal binnenkort met e-sporters achter de controller (of het stuur) te zien zijn. Ford zei al dat de auto ook naar een game komt om te gebruiken voor de gewone man of jongen. Welke game dat is, daar wordt nog over gezwegen. Gezien de historie in virtuele voertuigen denken wij de binnenkort te verschijnen Gran Turismo 7 voor de PS5.