Dit is de spectaculaire Jaguar Vision Gran Turismo SV - Autoblog.nl

De ontwerpers bij Jaguar mochten weer even los gaan.

Aangezien Jaguar een hele leuke sportwagen heeft in de vorm van de F-Type mogen we niet al te veel klagen. Toch zou het leuk zijn als Jaguar weer met een echte supercar c.q. hypercar zou komen. Een spirituele opvolger voor de XJ220 dus. Helaas moesten we de afgelopen 20 jaar genoegen nemen met concept cars.

Concept car

Vandaag schotelt Jaguar ons weer een nieuw concept voor dat spectaculairder is dan ooit. In tegenstelling tot de C-X75 is deze duidelijk niet productierijp, dus daar hoeven we niet over te speculeren. Laten we deze auto daarom gewoon aanzien voor wat het is: een concept car.

Gran Turismo

Dit concept heeft de naam Vision Gran Turismo SV meegekregen en dan weet je meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. Dit is dus een concept voor de Playstation-game Gran Turismo. Dat betekent overigens niet dat de auto alleen virtueel bestaat. Jaguar heeft namelijk een levensecht exemplaar gebouwd. Die zal ongetwijfeld geen meter kunnen rijden, maar het moet desondanks een spectaculaire aanblik zijn om dit apparaat in het echt te zien.

SV

Het kan goed zijn dat deze auto je bekend voor komt. Zeker als je Gran Turismo speelt. Vorig jaar presenteerden de Britten namelijk ook al een Vision Gran Turismo. De SV (vernoemd naar de Special Vehicle Operations-afdeling) die je hier ziet is de extreme versie daarvan. Dat is onder andere te zien aan de gigantische spoiler, die doet denken aan de XJ220.

Cijfertjes

Jaguar heeft ook wat leuke cijfertjes bedacht voor deze Vision Gran Turismo SV. Vier elektromotoren (voor elke wiel eentje) zouden moeten zorgen voor een vermogen van 1.903 pk. 0-96 km/u is volgens Jaguar mogelijk in 1,65 seconden. De topsnelheid zou uit moeten komen op 410 km/u. Dat zegt natuurlijk allemaal niet zoveel bij een Playstation-auto, maar dat geldt eigenlijk voor iedere concept car. De techniek is overigens wel tamelijk gedetailleerd uitgedacht. Deze auto is dus niet alleen een vingeroefening voor de ontwerpers, maar ook voor de techneuten bij Jaguar.

EV-Type

Het is daarom toch niet volledig uit te sluiten dat we elementen van dit concept terug gaan zijn bij een toekomstige Jaguar. Er waren eerder dit jaar namelijk al geruchten over een elektrische sportauto die EV-Type zou gaan heten. Dat zou alleen geen hypercar worden, maar een sportauto in dezelfde categorie als de F-Type. Sterker nog: de EV-Type zou de F-Type vervangen. Zijn we toch weer bij speculaties uitgekomen…