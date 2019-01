Digitale Radio (DAB+) moet zo snel mogelijk standaard worden

Yay! Maar waarom?

Alle radiozenders in Nederland kun je in je auto nog ontvangen via AM/FM. Zoals dat vroeger ging, met de zender. Irritaties over ruis, de goede zender niet kunnen vinden en eindeloos met het wieltje scrollen tot je toch eindelijk iets hebt gevonden: je kent het wel. Omdat auto’s steeds meer hightech en ‘connected’ zijn, is er een nieuwe oplossing. DAB+ is radio via internet en in steeds meer auto’s kun je deze nieuwe dienst gebruiken. Een handige feature, maar het is meer een luxeproduct dan een nuttige optie.

Dus waarom moet DAB+ verplicht worden? Luisteren naar een aftandse radio is toch een eigen keuze? Klopt, maar omdat er momenteel een groot deel van de auto’s een DAB+ ontvanger heeft, maar ook nog een groot deel auto’s voorzien moet worden van AM/FM signaal, is het dubbel voor radiozenders. Het is voor hen veel handiger om de spoeling te verdunnen naar één dienst. Er is gekozen voor DAB+, omdat de geluidskwaliteit en de mogelijkheden beter zijn. Volgens Europees beleid genaamd de EECC: Europese Elektronische Communicatie Code, geïntroduceerd in december 2018, kun je binnen twee jaar geen één nieuwe auto meer kopen die geen DAB+ aan boord heeft. Op de Autosalon van Brussel zal vanavond de aftrap zijn van de EECC, met de nieuwe DAB+-regels erin.

Vooral die geluidskwaliteit zit wat in. Of je nou een nummer door aftandse jaren ’80 speakers of een Burmester-systeem blaast: via de radio klinkt het veelal belabberd. Persoonlijk zie ik voordelen in DAB+ sinds de auto waarin ik reed (Hyundai i20) in Duitsland automatisch overschakelde naar een landelijk bericht omdat er een spookrijder werd gesignaleerd. Dan breekt een nieuwslezeres even in een radioprogramma en weet je sneller van gevaarlijke situaties: zonder een halfuur te wachten op de volgende verkeersinfo. Of er zo’n dienst in Nederland bijkomt, is niet bekend. Naar het schijnt zijn dagelijkse DAB+ gebruikers, die in de reacties van Tweakers zitten, soms minder tevreden over met name het bereik van de DAB+ zender. Op sommige plekken in Nederland moet daar werk van gemaakt worden.