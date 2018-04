Dit kost de gelifte Toyota Aygo

De A-segmenter rijden voor minder dan 10 ruggen zit er al lang niet meer in.

In Genève trok Toyota het doek af van de gelifte Aygo. Toyota begon met de kleine stadsauto in 2005 toen de eerste generatie op de markt verscheen. Zoals de meesten wel zullen weten is de intelligent genaamde kleine hatch een zusje van de Peugeot 107 en Citroën C1. De Aygo zette zich echter altijd al een beetje af van die andere twee met aparte styling en dit verschil is in de loop der jaren alleen maar gegroeid.

de gelifte Aygo is vooral van voren best een opvallend karretje geworden met een haast bizarre neus. Het is duidelijk: saai design moet een ding van het verleden worden bij Toyota. Hoewel het X-vormige front niet ieder’s pakkie an zal zijn, kunnen we dat alleen maar toejuichen. Plus, de nieuwe neus biedt plaats aan LED-verlichting, dus dat is mooi meegenomen. Onder de kap veranderd er ook het een en ander: de driepitter met een inhoud van één liter levert nu 72 pk en is tevens nog een tandje zuiniger geworden.

Goed, maar wat kost dat nu? Wel, instappen kan vanaf 11.695 Euro. Hiervoor staat de Aygo X op je oprit. Wil je wat luxe hebben in de vorm van airco en centrale deurvergrendeling moet je opteren voor de Aygo X-Fun, die wegmag voor 13.145 Euro. Tijdelijk is ook nog de Aygo X-First beschikbaar. Dit actiemodel is onder meer voorzien van een X-beat audiosysteem met vier premium speakers en een subwoofer van 160 watt. Tevens profiteert de X-First koper van een X-connect 7-inch multimediascherm met digitale radio (DAB+), Android Auto, Apple CarPlay en MirrorLink. Als klap op de vuurpijl heeft de speciale editie privacy glass voor de achterruit en zijruiten achter en rolt ‘ie op zwartgepolijste 15-inch lichtmetalen jetsers. De AYGO X-First is er voor 14.945 euro, wat volgens de importeur een voordeel betekent van 1.395 euro.

Je kan de Aygo echter ook privé leasen, een praktijk die steeds populairder wordt in de Nederlandse automarkt. In het geval van de Aygo X betaal je dan 199 Euro per maand en voor de luxe Aygo X-First is dat 239 Euro per maand. Voor een tientje extra per maand koop je het recht de lease maandelijks kostenloos op te zeggen na het eerste jaar. De nieuwe Aygo’s staan van 15 juni bij de dealer.