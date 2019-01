Nederland bouwt ’s werelds eerste circulaire viaduct

We mogen een mooie milieuvriendelijke primeur op 's lands naam zetten.

Voor wie nu denkt: circulair viaduct? Het gaat niet om een soort opgehoogde rotonde, maar om het bouwproces. Aannemer Van Hattum en Blankevoort, prefab-bouwer Consolis Spanbeton en Rijkswaterstaat sloegen hun handen ineen om een nieuwe manier van viaducten bouwen uit te proberen. Er wordt daarbij vooral gekeken naar de houdbaarheidsdatum. Normaal versterkt beton moet het zo’n 30 tot 50 jaar volhouden. Een flinke tijdsspanne, maar het kan langer. Tevens moeten er veel grondstoffen gebruikt worden voor beton, die na gebruik allemaal weer afgebroken worden. Dat is slecht voor het milieu en ook nog eens duur.

De nieuwe circulaire manier van viaducten bouwen heeft veel voordelen. Zo is het beton sterker (het houdt zich 200 jaar goed) en bovendien wordt het viaduct zo gebouwd dat het makkelijk te demonteren is. Mocht er dus een nieuw viaduct geplaatst worden, dan kan het oude viaduct hergebruikt worden op een andere plek. Dat scheelt in de sloop van de viaducten. Met duurzaam asfalt erop kan het niet milieuvriendelijker!

Afgelopen week heeft staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (Stientje van Veldhoven) het eerste betonnen circulaire viaduct van Nederland geopend. De komende maanden wordt dit eerste prototype van het circulaire viaduct getest op een werkterrein tussen Kampen en Dronten. Werkverkeer maakt daar gebruik van het viaduct. Met uitgebreide monitoring wordt in de gaten gehouden hoe het viaduct zich gedraagt, de testgegevens worden meegenomen bij de doorontwikkeling.

Er is de laatste tijd ook een hoop te doen rondom betonnen bruggen, onder andere vanwege de brugramp in Genua is het belangrijker dan ooit om duurzaam beton te hebben. Als je niet op tijd ingrijpt, gebeuren er nare dingen. De Merwedebrug kroop door het oog van de naald.