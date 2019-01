Kaiserbrötchen! Duitsland wil landelijke snelheidslimiet

Het einde is nabij voor de 'petrolhead-hemel': de onbeperkte Autobahn.

Maximumsnelheden schommelen een beetje. In Nederland is het 130 km/u, maar op meerdere plekken is 100 de richtlijn. Frankrijk heeft eenzelfde situatie met hun 130/110-afwisseling en de meeste landen in Europa hebben zo’n zelfde limiet. Behalve Duitsland. Waar op drukke trajecten een limiet van 120 of soms 130 km/u geldt, is het één van de weinige landen (naast Noord-Korea, Nepal en Afghanistan…) waar op sommige plekken geen maximumsnelheid is. Dan mag je zelf bepalen waar je de lat legt. Klinkt onveilig en is dat soms ook, maar mondt meestal uit in mensen die hun auto volledig op hun staart kunnen trappen. Er is geen sprake van een enorm hoog dodental in verband met de limiet, nee, het is vooral de blauwe lucht waar op gelet moet worden.

In een wereld waar het milieu een grotere rol speelt dan autogerelateerd plezier, is dat natuurlijk not done. In 2015 was er al een meerderheid van Duitsers die het wel mooi geweest vonden met de ongelimiteerde Autobahn, er is nu ook een regeringscommissie, de Nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, die een lijn trekt. Om milieudoelen te halen moet er ook in Duitsland meer belasting geheven worden op benzine en diesel, evenals een landelijke snelheidslimiet van 130 km/u instellen. Daarmee is nog niet definitief de kogel door de kerk, maar zit het er niet ver vanaf. Want zoals eerder gezegd: de voordelen (milieu en besparing) zijn meer aanwezig dan de nadelen (petrolheadplezier).

In maart vindt de officiële discussie plaats, waar de ideeën op tafel gelegd worden. Vanaf dan is het tijd voor actie. Dus pak je snelste auto of motor (of ren naar Hertz) en geniet er nog even van. De dagen zijn geteld…