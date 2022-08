Dikke auto met bescheiden motor (40k) – Autoblog Advies

We gaan op zoek naar een dikke auto met bescheiden motor. Voor een behoorlijk onbescheiden bedrag!

Als je een auto gaat kopen, moet je altijd concessies doen. In Nederland al helemaal, daar auto’s en het gebruik van auto’s erg veel geld kosten. Je moet dan ergens een compromis sluiten. Maar wat als je dat niet wil? Dan ben je veel centjes kwijt en is dat het compromis. Misschien moet je dan weer beknibbelen op de studiekansen van je kinderen. Zo moet je constant de afweging maken tussen leeftijd, kilometers, uitrusting, motor, merk en klasse.

Voor David wordt het ook te gek. Op dit moment rijdt hij een BMW 535i van de F10-generatie. Daarvoor had hij een 545i van de E60-generatie. Geweldige auto’s, naar zijn bescheiden mening. Maar omdat de 535i nu over de twee ton gaat, is hij op zoek naar een vervanger. Hij heeft alles op een rijtje gezet en kwam tot de schokkende conclusie: hij zoekt nu een dikke auto, maar met bescheiden motor.

Qua uitrusting, uitstraling, leeftijd en kilometers wil David géén concessies doen. En op zich heeft een kleinere motor ook wel wat voordelen: lagere motorrijtuigenbelasting, lagere verzekeringskosten en aan de pomp ben je minder kwijt. Kortom, de volgende auto moet jonger zijn en veel minder kilometers gelopen hebben, 80.000 is de max, maar (veel) minder is erg welkom. Zolang het maar een grote luxe auto is, met een sportieve uitstraling, zoals bijvoorbeeld een M- of AMG sportpakket.

Enfin, de wensen en eisen van David voor een dikke auto met bescheiden motor kun je hieronder lezen:

Huidige auto’s / vorige auto’s BMW 535i M Sport F10, 545i M Sport, diverse Golfjes Koop / lease Koop Privé / zakelijk Beide Budget 35.000 tot 40.000 euro Jaarkilometrage 35.000 km per jaar Brandstofvoorkeur Ondanks de kms een benzine Reden aanschaf andere auto 535i heeft er nu al twee op zitten, wordt oud Gezinssamenstelling We zijn met zijn drieën Voorkeursmodellen Dik en Duits, maar hoeft niet per se. Zuinig, automaat, coupé mag eventueel. Sowieso met sportpakket en vol in de opties. no-go modellen Italiaans, veel km’s, oude auto’s. Stationwagons en SUV’s zijn te burgerlijk.

BMW 520i M Sport High Executive (G30)

€ 37.800

2018

70.000 km

De auto waar je aanvankelijk zelf al aan dacht. Deze staat op het moment ook gewoon nog in de showrooms (zij het in gefacelifte vorm). Het is een beetje de Nederlandse uitvoering: een luxe uitrusting, sportieve uitstraling en een eenvoudige motor. Is het echt zo erg? Welnee joh. De 2.0 viercilinder met turbo heeft voldoende vermogen en sowieso meer dan voldoende koppel. In combinatie met de achttraps automaat en achterwielaandrijving rijdt het uit de kunst.

Pluspuntje is het interieur van deze generatie BMW 5 Serie, dat is meer dan keurig. Kortom, een strakke Duitse sportief getinte limousine met bescheiden dorst. Het is niet een heel originele keuze, je ziet ze echt overal. En met die M Sport uitvoeringen en uitlaten ziet de auto er veel sneller uit dan dat ‘ie is. Maar ja, je zocht dan ook naar een dikke auto met bescheiden motor. Een 530i heeft in basis dezelfde motor, maar af fabriek voorzien van iets meer pk’s. Deze is nauwelijks minder zuinig en rijdt aanzienlijk prettiger. Ze zijn wel weer ietsje duurder, uiteraard.

Mercedes-Benz E200 Coupé AMG (C238)

€ 39.995 (universele garage)

2017

75.000 km

We vonden er zegge en schrijve eentje!!! Een Mercedes E-Klasse coupé. Deze auto is een raszuivere E-segment auto, geen D-segmenter zoals vorige E-Klasse coupé’s. Dus je hebt bijna alle ruimte voorin, met name in de breedte is het een beduidend ruimere auto dan de C-Klasse Coupé. Die C lijkt er enorm veel op, maar zet ze naast elkaar en je ziet dat de E-Klasse coupé veel kloeker is. Een AMG-pakket op een E200 is een beetje misplaatst, eigenlijk.

Daarbij ziet de tweedeurs Mercedes-Benz er zonder een stukje chiquer uit. Anno 2022 moet je wel echt zoeken naar een versie zonder AMG-pakket, overigens. Qua rijden: de prestaties zijn eigenlijk dik in orde, maar echt snel voelt ‘ie niet aan. Maar ja, dat is bekend. Qua prijs zit je wel aan de bovenkant van het spectrum en versies met echt lage kilometerstanden vallen niet in het budget. Maar, dan rijd je dus wel een E.

Audi A7 Sportback 1.8 TFSI S Line Edition (4G8)

€ 42.790 (dealer, all in, garantie)

2018

55.000 km

In het kader van een dikke auto met bescheiden motor is er deze Audi. En weet je, je kunt het veel slechter treffen. De 1.8 is alsnog goed voor 190 pk en de S Tronic bak doet vlot zijn werk. Ondanks dat de nieuwe Audi A7 een fraaie auto is: is deze oudere generatie stiekem niet mooier? Net eventjes wat strakker en tijdlozer, wat ons betreft. In het budget moet je goed zoeken, want heel veel staan er niet. De 2.0 TFSI met 252 pk is qua motor op zich een stuk fijner en ook te vinden in het budget.

De meeste 1.8’s waren echter opmerkelijk genoeg vrij compleet afgeleverd met een paar pakketten, waardoor je wel dat luxe gevoel ervaart. De 252 pk-versies waren gek genoeg wat kaler. Misschien is dat een moment opname. Om te rijden zijn deze voorwielaangedreven A7’s absoluut niet verkeerd. Met name op de snelweg zijn ze onverstoorbaar en solide.

Jaguar XF 2.0T R-Sport Aut. (X260)

€ 33.450 (specialist)

2018

40.000 km

Maar je kan het ook over een andere boeg gooien in de zoektocht naar een dikke auto met bescheiden motor. Waarom niet een echte Jaguar? De Jaguar XF van de tweede generatie is een puike en schromelijk onderschatte auto. De 2.0T-motor in dit geval is goed voor 200 pk, dus zeker niet te gek. Het kan zijn dat mensen in de buurt denken ‘oh, het zal ‘m wel voor de wind gaan!’, maar het grappige is dat ze minder kosten dan een gelijkwaardige Duitser.

Natuurlijk, qua infotainment is het niet een Audi A7, maar het is zeker niet slecht. Qua rijden doet het denken aan de 5-Serie, zij het ietsje minder lichtvoetig. Wel is de Jaguar magistraal gedempt en bijzonder stabiel op een bochtige binnenweg. Alleen voelt de 5-Serie ietsje vlotter aan. Het is in elk geval een waardig alternatief als je zoekt naar een dikke auto met kleine motor.

Infiniti Q60 2.0t Premium Tech (CV37)

€ 34.990

2018

35.000

Voor de verandering: doe eens iets interessants en origineels! Een superdikke Infiniti! Het luxemerk van Nissan probeerde jarenlang voet aan de grond te krijgen in Europa. Dat mislukte een beetje. Voornamelijk omdat wij Europeanen wel erg traditioneel zijn qua autokeuze. Qua uitrusting zit je meer dan goed, alles zit er wel op.

De motor is een vrij bescheiden Mercedes-Benz-viercilinder, dus geen atmosferische V6 met stratosferisch verbruik. Qua formaat is ietsje ruimer dan een BMW 4-Serie. Het mooie is dat je echt veel waar voor je geld krijgt. Dit exemplaar staat voor 35 mille te koop en heeft er slechts 35.000 km op zitten. En is amper vier jaar oud. Hier kun je nog jaren mee vooruit.

Volvo S90 T4 R-Design

€ 36.995

2018

40.000 km

Eigenlijk is de Volvo de beste keuze als je zoekt naar een dikke auto met kleine motor. Ook hier krijg je enorm veel waar voor redelijk wat geld. De S90 is namelijk een enorme auto, met gemak de ruimste auto in dit overzicht. Ondanks de ‘R-Design’-uitdossing, is het absoluut geen sportieve auto en dat is erg verfrissend. Alles is juist afgestemd op een zo comfortabel mogelijke rit.

In Nederland zijn ze voldoende te vinden in het budget. Sterker nog, je hoeft niet eens alles uit te geven aan een fris exemplaar. Omdat de auto niet sportief is, maakt de bescheiden motor ook niet veel uit. Het komt prima vooruit en je kan met gemak een boete pakken. Deze Volvo is namelijk nog niet afgeregeld op 180 km/u. Qua betrouwbaarheid zijn er wel een paar kleine dingetjes (kijk daarvoor even naar de video van de V90, die grotendeels identiek is…hoewel de S90 in China wordt gemaakt en de V90 niet).

YOLO: Ford Mustang Fastback Ecoboost (S-550)

€ 36.950

2017

55.000 km

Waarom wil je een sportpakket hebben? Dat is helemaal niet hip of cool. Wat dacht je van een auto die er daadwerkelijk sportief uitziet? Inderdaad, de Ford Mustang! Dankzij de 2.3 viercilinder in deze EcoBoost heb je meer dan voldoende vermogen (317 pk). Er zijn ook enkele gekietelde exemplaren in het aanbod te vinden waren.

Qua verfijning staat de Mustang op een lager niveau dan de Europese en Japanse concurrentie. Maar is dat erg? Het interieur ziet er wel origineel uit en dat is ook wat waard. Om te rijden is het zeker geen straf. Het is niet het niveau van een Mercedes, maar dat pretendeert de auto ook niet te zijn. Het is de leukste dikke auto met bescheiden motor die wij ons kunnen voorstellen. En oh ja, als je een klein beetje doorspaart is zon V8 ook gewoon mogelijk. Dan heb je stiekem echter wel weer een pittig verbruik te pakken…

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!