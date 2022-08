Gij zult niet graaien en de cowboy uithangen, aldus de Formule 1.

Nu de Formule 1 zo’n belachelijk succes is, wil de sport natuurlijk ook episch binnenlopen. Je weet immers maar nooit wanneer er weer magere tijden aanbreken. Grote gelden komen binnen via de verkoop van TV-rechten en middels bedragen die circuits betalen om een F1 race te mogen organiseren. Maar de verkoop van petjes en sleutelhangers brengt ook altijd een duit in het zakje.

Poncho honcho

Dat weten de coureurs maar al te goed. Zo is er bijvoorbeeld de Verstappen shop en ontpopt Lewis Hamilton zich tijdens dit weekend op Spa als de poncho honcho. Het is vaak nogal regenachtig in de Ardennen. Lewis speelt daar handig op in door trendy poncho’s aan te bieden met 44 enzo erop. Maar ook de F1 verkoopt spul met hun logo erop. Echte kenners en fans hebben ongetwijfeld wel eens een F1 shampoo van hun vriendin/vrouw/moeder gekregen, als er geen inspiratie was voor andere cadeau’s.

Ford versus Ferrari

Nu moet je zo’n beeldmerk, ook beschermen. Als je dat niet doet, dan kunnen andere partijen namelijk je extreem waardevolle brand uitnutten om prullaria weg te zetten met extra marge. Zo klaagde Ford zelfs ooit Ferrari aan, omdat de Italianen de LaFerrari F150 wilden noemen. Nu zou je zeggen, ‘boeien dat het meest fameuze automerk ter wereld hun topmodel een naam willen geven die lijkt op die van jullie pickup’. Maar het probleem daarvan is, dat als Ford het Ferrari toestaat, er een precedent ontstaat waardoor ook andere partijen het zouden kunnen doen.

Cowboys

Zo heeft de Formule 1 lokale cowboys gewaarschuwd, dat zij tijdens de Dutch Grand Prix geen hete waar met neppe logo’s moeten verpatsen. Logo’s fotoshoppen op afbeeldingen met Preview en die dan gebruiken om in te zetten om dingen aan te prijzen mag dus niet. Doet men dat wel, dan kan dat keihard aangepakt worden. Liberty Media heeft daar zelfs een advertentie voor laten plaatsen in een krant. Rondom de Grand Prix van Miami was deze praktijk kennelijk echt ‘een dingetje’. Wellicht schat Liberty Media in dat onze ouderwetse Nederlandse VOC-mentaliteit dit ook een probleem in Nederland zou kunnen maken.

Tonnetje

Dus dan weet je dat. Mocht je petjes en shirtjes met F1 logo’s willen verkopen, dan kan dat overigens wel, maar dat moet je een licentie hebben. Paarse broek Frank van den Wall Bake meldt aan de telegraaf dat je daar echter vermoedelijk al snel een tonnetje voor moet neertellen. Waarvan akte…