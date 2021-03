Beroemde Rolls in beslag genomen vanwege witwassen - Autoblog.nl

Deze bekende Rolls is in in beslag genomen door de politie. Ook andere dikke premium auto’s zijn door de politie geconfisqueerd vanwege vermoedelijke witwas-praktijken.

Het voordeel van een boef zijn is erg simpel: je betaalt nauwelijks belasting en de marges zijn lekker hoog. Super. Maar er zitten ook nadelen aan. Ondanks dat je geld als water hebt, kun je er niet heel erg veel mee.

FIOD

Want op het moment dat je een auto of huis wil kopen, moet je toch een constructie bedenken dat de fiscus, FIOD en politie geen vragen gaan stellen. Een mogelijkheid is met geld ‘dat je over hebt’ dikke auto’s kopen en deze vervolgens legaal gaan verhuren. Dan lijkt het net alsof je een goedlopende toko hebt, terwijl je tegelijkertijd je zwarte geld een beetje wit kunt wassen.

Het OM beweert dat dit gebeurde bij een autoverhuurbedrijf in Hoofddorp. Afgelopen 5 maart ondernam justitie dan ook actie. Op die dag werden zeven panden doorzocht plus een woning van een 37 jarige persoon. Daarbij werd beslag gelegd op de fysieke en digitale administratie.

Rolls in beslag genomen

Dan horen wij u denken: wat heeft dit met auto’s te maken? Nou, die werden uiteraard ook in beslag genomen! Tijdens de inval trof de politie een groot aantal ‘zeer luxe’ personenwagens. Ok, die A-Klasse en CLA moet je even wegdenken. Maar er waren ook dikke auto’s als een Rolls-Royce Ghost, Maserati Ghibli en Porsche Panamera.

De auto’s kwamen ons overigens wel heel erg bekend voor. Het lijken de auto’s die worden gebruikt in diverse videoclips. Zo is de Rolls die in beslag genomen is, volgens ons te zien in ‘Invest’ van Jordan Miles, Lijpe en Adje en ‘Freak’ van Alliyah, bijvoorbeeld. Mocht je de video’s willen bekijken, vergeet dan niet het geluid uit te zetten. En wellicht ten overvloede: nee, de Nederlandse sterren zijn niet de eigenaar van die dikke auto’s. Wat er met de auto’s gaat gebeuren is straks aan de rechter indien het echt tot een rechtszaak komt.

Bekijk hier de inval en de auto’s:

Bron en fotocredits: Politie Noord-Holland.