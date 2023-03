Goed nieuws: dit is waarom de brandstofprijzen dalen

Gooi maar vol die tank. De brandstofprijzen blijven gewoon lekker dalen ongeacht het Russische olieboycot.

Leuk en aardig dat elektrisch rijden, maar veel mensen kachelen gewoon nog met een brandstofmotor. En die hebben benzine of diesel nodig. De afgelopen jaren zijn de prijzen van deze peut duurder geworden, veel duurder. Eind oktober tikte je nog bijna 2,28 euro af voor een litertje diesel. Da’s niet niks.

Brandstofprijzen blijven dalen

Hoe anders is het nu: een liter diesel kost op dit moment 1,726 euro. Dat is ruim 55 cent minder dan een paar maanden geleden. Bij onbemande pompstations kan het nog goedkoper uitvallen, daar hebben we al 1,52 euro op de borden zien staan. En kijk je op dat bord even verder, dan zie je dat ook de benzine goedkoper is geworden. Namelijk 1,93 euro en bij de voordelige pompen zelfs 1,73 euro. Verleden jaar juni was dit nog 2,50 euro!

Dit alles blijkt uit het laatste onderzoek van UnitedConsumers, deze organisatie bekijkt de pomprijzen van alle grote oliemaatschappijen. Maar hoe kan het nou dat de prijzen juist dalen, terwijl de Russische president Poetin juist zei dat we nog meer zouden gaan betalen. Dit om ons te straffen, omdat we Oekraïne steunen in de oorlog tegen Rusland. Deze voorspelling van de opper tsaar is dus (ook) niet uitgekomen.

De boycot is op 5 december vorig jaar ingegaan. Er mag sindsdien geen Russische olie meer naar de EU. Nou, dat werkt niet zo goed. Dit omdat Rusland wel het geld nodig heeft en daarom de olie gewoon verkoopt aan andere landen. En die hebben niet zo’n boycot. Energiedeskundige Hans van Kleef zegt hierover tegen het Brabants Dagblad dat ‘hun olie met een omweg vervolgens weer bij ons terecht komt’. De gunstige prijzen komen volgens hem ook omdat de voorraden op peil zijn en dat rust brengt op de markt.

Pretbederf

Tel hierbij op dat de euro sterker is geworden tegenover de dollar en dan daalt de prijs aan de pomp weer wat. Maar juich niet te vroeg, de prijzen van nu zijn nog inclusief een voordeeltje vanuit de overheid. Er zit namelijk een tijdelijke accijnsverlaging in. Deze is in 2022 ingegaan en de naam zegt het al: het is tijdelijk.

Per 1 juli aanstaande zal de verlaging voor de helft teruggedraaid worden en in 2024 helemaal. De verlaging levert jou nu ongeveer 20 cent op bij benzine en 14 cent bij diesel. Tel dat weer bij de huidige prijzen op en je tikt weer de 2 euro aan. Jammer!

Foto: Alpine B7S Turbo-C bij tankstation gespot door grieksegodmarkos