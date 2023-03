Pérez ziedend op Verstappen na ‘stelen’ snelste ronde

Multi 21 Seb, Multi 21. Pérez is ziedend op Verstappen na het pakken van de snelste raceronde.

Ah, de media. Die kloppen alles zo op. Vandaag hebben we weer een leuke ‘strijd’ die we kunnen belichten. Het gaat natuurlijk om Sergio Pérez en Max Verstappen. Wat is er aan de hand? Nou, gisteren reden de Red Bull-coureurs namelijk op hun gemakje weg bij de andere auto’s.

Het was alleen spannend tussen Verstappen en Pérez. Verstappen startte vanaf P14, Pérez vanaf pole position. Halverwege de race stonden ze al 1 en 2. Daarmee zouden Max en Checo op gelijke hoogte komen, ware het niet dat de Mexicaan de snelste ronde in handen had. Daarmee zou Pérez voor het eerste in zijn carrière de leiding in het kampioenschap pakken. Maar ja, in de laatste ronde deed Max het alsnog.

Pérez ziedend op Verstappen

Pérez is ziedend op Verstappen, want hij wilde óók voor de snelste ronde gaan. Maar die had hij al en het team instrueerde hem om 1:33 ‘rond’ te rijden. Verstappen zette een 1:31.9 neer in de laatste ronde.

De vijfvoudig GP-winnaar wil nu namelijk dat er een intern onderzoek gestart wordt, om te uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Tegen El Capitalino liet Perez in zijn moederstaal het volgende los:

Ze vertelden me dat de snelste ronde van mij was en om bij te blijven, toen kwam ik erachter dat Max die van ons afpakte. We zullen dat met het team moeten bespreken om duidelijkheid te krijgen. Sergio Pérez, Multi 21. Multi 21.

Even eerlijk: is dit wel een strijd?

Nu is het feitelijk zo dat Pérez en Verstappen op dit moment op gelijke hoogte staan. Maar laten we wel wezen, in de twee voorgaande seizoenen was Checo veel minder constant.

Ondanks een veel snellere auto werd het nog spannend in de kwalificatie (Leclerc zat er erg dicht op) en bij de start liet Pérez zich piepelen door Alonso. Hoe zeer we dit vuurtje willen aanwakkeren om keiharde clicks te genereren, zijn we bang dat het na een paar races niet meer uitmaakt.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Is het wel een strijd? Heeft Checo het recht om boos te zijn? Of is het een storm in een glas water?