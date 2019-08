BMW M6 veroorzaakt vuur en vlammen in Vlaardingen

We moeten vlammen. We moeten vlammen. Fik erin, sneuveling als een bomba.

Het is wederom raak, de volgende dikbolide is afgefikt. Gisterennacht gebeurde het op de 4e industriestraat in Vlaardingen. De brandweer werd rond 03:00 uur gealarmeerd. Het gaat in dit geval om een dikke BMW uit de 7-serie 6-serie, namelijk een M6 met interne bouwcode ‘F12′. Kenners weten dan dat het om de cabrioversie gaat van de meeste recente generatie. In Nederland doet zo’n ding nieuw toch al snel twee ton. Daarna krijg je wel te maken met een enorme bak afschrijving.

Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek dat de auto niet meer te redden. Uiteraard is het vuurtje desalniettemin geblust, want er marshmallows aan warmen zou onprofessioneel zijn. Interessant is dat het in dit geval waarschijnlijk niet gaat om de zoveelste zelfimmolatie van een supercar. De autoriteiten vermoeden namelijk dat de brand is aangestoken. De politie gaat een en ander in ieder geval eens onderwerpen aan een grondig onderzoek. Of er een vrouw met een stofzuiger in de buurt was, is tot op heden niet bekend.

Image-Credit: GinoPress.