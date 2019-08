Vrouw probeert benzine uit Volkswagen te stofzuigen

En toen gebeurde het volgende.

Het zijn van die verhalen die perfect passen bij een zaterdagochtend. Je kunt het zelf dan ook niet verzinnen, maar het is echt gebeurd. In Eschborn, een plaatsje in de buurt van de stad Frankfurt, overkwam een Duitse vrouw een ramp.

De tank van haar Volkswagen Passat Variant was bijna leeg en dus ging ze naar het tankstation. In de auto moest diesel, maar ze tankte per ongeluk benzine. Daar kwam ze pas achter toen de verkeerde brandstof al in de auto zat. Ze besloot een paar meter met de auto te rijden naar het aanwezige stofzuigersysteem van het tankstation.

Door middel van een tuinslag en de stofzuiger probeerde ze samen met enkele omstanders de benzine uit de dieseltank te krijgen. Deze fantastische oplossing bleek toch niet zo fantastisch te zijn. Tijdens de handeling vloog de stofzuiger in de fik. De brandstof vatte eveneens vlam en de Volkswagen Passat stond vervolgens in lichterlaaie. Een 20-jarige omstander raakte lichtgewond aan zijn hand bij het voorval.

De brandweer kon voorkomen dat het naastgelegen tankstation in de hens vloog. Er raakte wel een container beschadigd. Van de Volkswagen is weinig bruikbaars meer over, de station is total loss. De schade wordt geschat op 30.000 euro. Een dure en hopelijk wijze les voor de vrouw.

Fotocredit: Polizei Westhessen