Alfa Romeo is beter bezig dan Red Bull en Mercedes

Alfa Romeo is de beste.

Als je het F1 seizoen tot op heden gevolgd hebt, zou je kunnen zeggen dat Mercedes het beste werk heeft geleverd. En dat is ook zo. Echter, als we kijken naar de progressie dan wel degressie die de teams ten opzichte van vorig jaar hebben meegemaakt, dan zien we toch een ietwat ander plaatje. Wat wij petrolheads altijd al geweten hebben blijkt gewoon te kloppen: Alfa Romeo is geweldig goed. Ten opzichte van vorig jaar heeft Alfa Romeo namelijk de meeste vooruitgang geboekt als we het aantal punten van toen en nu procentueel met elkaar vergelijken.

Alfa Romeo scoorde in de eerste twaalf races dertien punten meer dan in dezelfde tijdspanne vorig jaar. Des te knapper als je bedenkt dat Kimi Raikkonen bijna alle punten binnenhaalt voor het team. Dat gezegd hebbende is het wel zo dat Alfa Romeo, dat vorig jaar nog de Sauber-naam droeg, in 2018 slecht uit de startblokken kwam en gedurende het jaar zich verbeterde. Het valt dus nog even te bezien of de stijgende lijn ook in de tweede seizoens’helft’ vastgehouden kan worden.

Op de tweede plek zien we in het grafiekje McLaren staan. Post-Alonso heeft McLaren op dit moment van het seizoen al dertig punten meer dan vorig jaar binnengetikt. Enkele puike vijfde plaatsen van Carlos Sainz dragen daar flink aan bij, hoewel Lando Norris ook zijn steentje bijdraagt. McLaren wordt geacht een van de weinige teams te zijn die voordeel heeft van de kneiterharde banden die Pirelli dit jaar gemaakt heeft.

Op de derde stek vinden we Toro Rosso terug, met een plusje van vijftien punten. Dat is precies het aantal punten dat Kvyat scoorde met zijn podium in Duitsland. Als het om teams gaat die weinig punten halen, draagt zo’n dagsuccesje natuurlijk het risico met zich mee een vertekend beeld te geven in de jaar-op-jaar beoordeling. Desalniettemin is iedereen het erover eens dat Kvyat en Albon tot op heden lekker bezig zijn geweest. Of dat sentiment gaat veranderen ligt niet zozeer aan de resultaten die Toro Rosso in de rest van het seizoen nog gaat halen, maar meer aan wat Albon kan ten opzichte van Verstappen en Gasly ten opzichte van Kvyat.

Op de vierde stek zien we dan Mercedes terug. Eigenlijk is dat vrij bizar. Een verbetering van 21 procent klinkt in dit geval op het eerste gezicht wellicht niet indrukwekkend, maar we hebben het over het kampioensteam van vorig jaar. De ruimte voor verbetering was dus het kleinst en toch heeft Mercedes al 93 punten(!) meer gescoord dan deze tijd vorig jaar. Het doet het daarmee ook beter dan grootste concurrenten in de vorm van Red Bull Racing en Ferrari.

Die twee teams vinden we namelijk terug op de plekken vijf respectievelijk zes, waarbij Ferrari het eerste team is dat in de min gaat (-14%, -47 punten). Red Bull boekt nog een klein plusje van 21 punten (+9%), wat op zich ook vrij opvallend is omdat Max Verstappen het team grotendeels in zijn eentje moest dragen. Vorig jaar had Max nog meer dan een beetje hulp van Ricciardo, die bijvoorbeeld won in China en in Monaco.

Gezien de grote verwachtingen kan je zeggen dat Ferrari de grootste loser is in dit alles, maar procentueel gezien zijn de écht grote losers Racing Point (-47%, -28 punten), Renault (-52%, -43 punten), Haas F1 (-61%, -40 punten) en Williams (-75%, -3 punten). Zelfs in dit lijstje staat Williams dus onderaan. Hoewel verliezen voor niemand leuk is, mag van dit kwartet echter toch vooral Renault het zich aanrekenen dat het enkele jaren na de overname van Genii/Lotus nog steeds op dit niveau acteert. Sterker nog, dit jaar gaat het team niet in de vooruit, maar zakt het nog verder weg. De excuses zijn wel zo’n beetje op zou je zeggen. Hon hon hon 1.000 chevaux!

Image-Credit: Alfa Romeo via Twitter