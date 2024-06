Dikke zescilinder dieselbeuker is perfecte gezinsauto

Een dikke zescilinder dieselbeuker, meer heb je toch niet nodig?

Soms vragen we ons af wat we in hemelsnaam over een jaartje of 10-15 moeten kopen. Als je als autoliefhebber én gezinshoofd het nuttige en aangename met elkaar moet combineren, wordt het heel erg lastig. Eergisteren hadden we de Jaguar XE en XF die uit productie zijn gegaan. De vraag naar dit soort auto’s is minimaal, dus over 10 jaar wordt het lastig om een 2024 Jaguar XE, Jaguar XF, Maserati Ghibli, Alfa Romeo Giulia of dergelijke te vinden. Dus moeten we over 10-15 jaar een geëlektrificeerde crossover rijden.

Een ander autotype dat we veel minder zien, is de ouderwetse zescilinder dieselbeuker. Ja ja, benzine is veel leuker, maar nog altijd (als veel rijdt) is een diesel nog niet eens zo’n slecht idee. En als je kunt kiezen tussen viercilinder of zescilinder, wil je die laatste toch? Het probleem is dat Audi Nederland al een tijdje geen diesel verkoopt en toen ze dat deden, behoorde een zescilinder nauwelijks tot de mogelijkheden (binnen een jaar werd ‘ie geschrapt). Zonder, want het is de ideale auto die alles kan.

Zescilinder dieselbeuker

Gelukkig kan in Duitsland er nog wel het een en ander en is dit type auto (de Pamperbomber) een stuk populairder. Dermate populair dat diverse specialisten onderdelen en upgrades ontwikkelen. De auto die je op de foto’s ziet is van JMS Fahtzeurgteile. Dat is een enorm bedrijf die voor bijna elke auto wel upgrades in de aanbieding heeft. Dat doen ze slim, want ze werken samen met zo ongeveer alle tuners die maar wat graag hun specialisten via JMS verkopen.

In dit geval hebben ze als basis de Audi A6 van de huidige generatie (4G) gepakt. Het is een ’50 TDI’. Deze is maar heel kort geleverd in Nederland. De auto is voorzien van de de nodige JMS-attributen, zoals een gewijzigde grille en frontlip. Je ziet het niet zo duidelijk op de auto, maar het maakt ‘m visueel ietsje dikker zonder dat het overdone is.

Wielen

Uiteraard is het hoogtepuntje de velgen. Deze zijn afkomstig van de Zwitserse firma Barracuda. Het model heet de ‘RAZZER’. Die naam is gekozen omdat je het met enkel je linkerhand kunt typen en zo je andere hand aan het stuur kan houden. De wielen meten maar liefst 9,5 inch in breedte en 22 inch in diameter.

Ze passen dan ook maar net. Vanwege flowforming-technologie (voorkant gegoten, de rest gesmeed) valt het gewicht nog enigszins mee. Wat niet meevalt, is het uiterlijk: mat zwart met witte accenten detoneren enorm op een prachtig glanzende Pamperbomber, maar dat is natuurlijk smaak.

Meer modificaties (maar ook eer power?)

Enorme wielen met platte banden en veel wheelgap zien er natuurlijk niet uit. Dan lijkt het zo’n Golden Retriever-pup die al wel de schofthoogte heeft van een volwassen exemplaar, maar nog lang niet de breedte.

Dat is gelukkig hier aangepast middels een KW V3-schroefset. Deze kun je instellen op hoogte én hardheid (plus rebound). Ideaal dus als je een setup voor de zomer (laag en sportief) en winter (hoger en comfortabeler) wil hebben.

Het enige dat ze niet hebben aangepakt, is de motor. Dat is zonde, want de 50 TDI kun je echt episch goed kietelen. Zelfs als je het DPF (roetfilter) laat zitten, dan is 100 pk en 200 Nm extra geen enkel probleem op basis van aangepaste software.

Gezien de uiterlijke wijzigingen is een digitale anabolenkuur het minste dat je kunt doen. Alle andere onderdelen kun je overigens los bestellen.

