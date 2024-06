Schitterende sedans met RWD zijn niet meer

Snik. We nemen afscheid van niet één, maar maar liefst twee schitterende sedans.

De Duitse Drie waren nog nooit zo sterk als nu, lijkt het. Duits & Premium rijden is altijd iets geweest dat bij velen tot de verbeelding sprak. Vroeger was er nog een beetje variatie met Saab, Lancia, Rover, Cadillac en wat andere merken. Helaas zijn die merken niet of nauwelijks meer actief in dit segment.

Bij Jaguar is het helemaal erg: beide schitterende sedans met achterwielaandrijving zijn namelijk niet meer te bestellen! Het gaat om de Jaguar XE en Jaguar XF. En voordat jullie ons (terecht) wijzen op de AWD-versies en stationwagon: ze gaan er allemaal uit.

Uit productie

Vorige week maakte Jaguar kenbaar dat de F-Type uit productie ging. Op zich niet vreemd, die auto liep al een tijdje mee en sportwagens anno 2024 is niet meer zo populair, helaas. Nu is het dus ook de tijd voor de Jaguar XE en XF om met pensioen te gaan, zo meldt Drive.

Op zich is het ook niet heel erg vreemd dat Jaguar stopt met beide schitterende sedans. Tot 31 Mei dit jaar werden er 2 XE’s en 2 XF’s verkocht over het gehele jaar en dan zijn we nog hoopvol dat daar geen dealerdemo tussenzit. Even ter vergelijk: de Alfa Romeo Giulia is met 9 exemplaren meer dan twee keer zo populair in Nederland dan beide Jaguars bij elkaar.

Zijn dan alle Jaguars uit productie gegaan? Nee, natuurlijk niet. De hardlopers zijn er nog gewoon. De E-Pace, F-Pace en I-Pace kun je nog gewoon bestellen en configureren. Die crossovers zijn aanzienlijk meer in trek, verhoudingsgewijs. Jaguar verkocht dit jaar tot 31 mei slechts 61 auto’s. De E-Pace ging 21 keer over de toonbank, de F-Pace 27 maal. Van de F-Type verkocht Jaguar Nederland nog 5 exemplaren.

Gaan we deze schitterende sedans missen?

Hoe komt het dan? En gaan we de Jaguars missen? Om de eerste vraag te beantwoorden was de prijsstelling vrij stevig. Veelal waren ze ietsje duurder dan de Duitse tegenstrevers, maar niet per se beter. Een situatie waar Maserati ook een beetje mee stoeit. Het grootste probleem voor ons in Nederland was het ontbreken van plug-in hybride aandrijflijnen. PHEV is de nieuwe maatstaf.

Het is wel jammer, want er viel ook veel te zeggen, want het zijn zeer fraaie auto’s. Het is subjectief, maar de strakke en eenvoudige lijnvoering van Ian Callum is veel tijdlozer dan de erg drukke en kitscherige Duitsers.

Nog een reden om ze te gaan missen: zowel de XE als de XF waren puike rijdersauto’s. De XE nog meer dan de XF. Met name op het gebied van stuurgevoel zijn ze fijner dan de Duitsers. Pak maar eens een XE en XF en ga er mee op een binnenweg rijden. Hard. Ze zijn namelijk echt leuk. Helaas mag het niet baten. Er komen geen directe opvolgers. Wel is bekend dat Jaguar binnenkort een geheel elektrisch merk zal zijn en de modellen hoger in de markt zal zetten. Meer Bentley– dan Audi-concurrent, als het ware.

