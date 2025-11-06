Dikste Volkswagen van Marktplaats is vooral veel show (en wat minder go)

Maak de blitz met een van de dikste Scirocco’s op Marktplaats!

Volgens een online woordenboek betekent de term all show, no go zoveel als ‘visueel aantrekkelijk, maar zonder vaardigheid of inhoud’. Een voorbeeldzin: ‘That Porsche is all show no go’. Ook andere VAG-producten kunnen eruitzien alsof ze gigantische vermogensaantallen hebben, maar in werkelijkheid vrij bescheiden zijn, zoals deze Scirocco.

Want zeg nou zelf: dit ziet er behoorlijk dik uit. Van de boze blik uit de Xenon-look koplampen en de R-line-bumpers tot de zijskirts en de dakspoiler. De 19-inch BBS’jes vallen nog net niet uit hun rubber en de diffuser met dubbele middenuitlaat ogen agressief. De omschrijving moddervet is dan ook niet overdreven. Kijken we vervolgens onder de motorkap, dan valt de occasion weer wat tegen.

In plaats van de 2,0-liter ligt er een 1,4-liter TSI viercilinder in. Het blok is op geen enkele wijze aangepast of verbeterd. Je haalt er dus nog steeds maar 122 pk uit. Zo’n uiterlijk vraagt om een Golf GTI-motor, niet waar? Het matige vermogen gaat naar de voorwielen en neemt 210 Nm aan koppel met zich mee. De sprint naar de 100 gaat in 9,7 seconden en de top ligt op 200 km/u.

Laat maar zakken

De Scirocco is in 2013 gebouwd en is origineel Nederlands. Sindsdien is er 118.830 kilometer mee gereden. Kijk in de kofferbak en je weet meteen waarom de VW zo dicht bij de grond staat. Nadat je over de subwoofer hebt gekeken, vind je vlak voor de rolkooi een airride-systeem om de auto te laten zakken. Middels een display in het middenconsole regel je hoe hoog (of beter gezegd hoe laag) de VW op zijn pootjes staat dankzij de luchtvering.

Gaan we voorin zitten, dan komen we een vrij smaakvol half alcantara, half leer interieur tegen met rode stiksels en interieurverlichting. Zoals je kunt zien, mag je helemaal zelf schakelen via de zestraps handbak. Dynaudio zorgt voor het geluidssysteem, er zijn sportstoelen en de lijsten zijn van carbon.

Veel geld voor veel show

De autodealer waar de misschien wel dikste Volkswagen Scirocco van Marktplaats te koop staat, vraagt € 19.999 voor de tunebak. Voor dat geld heb je ook een Scirocco R met meer dan het dubbele aan vermogen. Koop dan?